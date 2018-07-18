Фруктовый салат с дыней 

Очень простой и полезный фруктовый салат для завтрака.
Ингредиенты
Дыня (средняя) 0,5 шт.
клубника 150 г черника 150 г сок лайма 1 ст. л.
цедра лайма 0,5 ч. л.
мята по вкусу
Способ приготовления
Из дыни удалите семена и вырежьте мякоть круглой ложкой. Клубнику нарежьте тонкими пластинками.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большом салатнике аккуратно смешайте дыню, клубнику, чернику, сок и цедру лайма, а также измельченную мяту. Поместите в холодильник минимум на 30 минут, затем подавайте.