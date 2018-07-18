Фруктовый салат с дыней

Очень простой и полезный фруктовый салат для завтрака.

Ингредиенты

Дыня (средняя) 0,5 шт.

клубника 150 г черника 150 г сок лайма 1 ст. л.

цедра лайма 0,5 ч. л.

мята по вкусу

Способ приготовления

Из дыни удалите семена и вырежьте мякоть круглой ложкой. Клубнику нарежьте тонкими пластинками.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большом салатнике аккуратно смешайте дыню, клубнику, чернику, сок и цедру лайма, а также измельченную мяту. Поместите в холодильник минимум на 30 минут, затем подавайте.