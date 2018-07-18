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Выбор месяца: Люди, блюдо и место июля
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Выбор месяца: Люди, блюдо и место июля 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
Люди: Шаира и Алтынай
В «Халяль» стоит приходить за выпечкой — лепёшками, которые сёстры пекут сами, и самсой с мясом или курицей и овощами на выбор. Из горячего готовят ганфан, лагман, манты, бешбармак, шурпу, казан-кебаб и бастеллу — Шаира и Алтынай с удовольствием расскажут о каждом блюде и происхождении продуктов для него.
— Овощи — натуральные, мясо — заколотое в соответствии с законами шариата, — говорит Шаира, добавляя, что в скором времени начнут с сестрой печь торты. Пока из сладкого в меню есть пахлава — сочная и в меру сладкая. К ней предлагают кофе по-восточному, приготовленный в натёртой до блеска джазве, за которым можно долго беседовать с хозяйками кафе о кулинарных традициях, национальных праздниках и не только.
Кафе «Халяль» ул. Фрунзе, 71  Блюдо: Пельмени «Три товарища»
Лепят пельмени в «Мамином сибиряке» вручную; обедая, можно наблюдать за процессом через стеклянную стену. Тесто готовят по семейному рецепту из натуральных продуктов, получается мягким и в нужной степени тугим, чтобы кулёчки держали форму. При желании понравившиеся пельмени можно взять с собой — замороженные или сваренные и упакованные в удобный ланч-бокс.
«Мамин сибиряк» ул. Озёрная, 1 а  Место: «Там, где кофе»
В «Там, где кофе» предусмотрено пространство для проведения выставок и мастер-классов — в начале июня ребята принимали у себя проект по скетчингу «Городские зарисовки», а до 6 июля выставляли картины тату-мастера Андрея Светова. Тех, кто желает приобщиться к кофейной культуре, зовут принять участие в специальном интенсиве «Бариста с нуля». Цену за восемь занятий сложно назвать доступной, но, как говорится, чего не сделаешь ради любви к кофе.
«Там, где кофе» пр-т Мира, 66, Фото: Артём Килькин
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