Выбор месяца: Люди, блюдо и место июля

Люди: Шаира и Алтынай

В «Халяль» стоит приходить за выпечкой — лепёшками, которые сёстры пекут сами, и самсой с мясом или курицей и овощами на выбор. Из горячего готовят ганфан, лагман, манты, бешбармак, шурпу, казан-кебаб и бастеллу — Шаира и Алтынай с удовольствием расскажут о каждом блюде и происхождении продуктов для него.

— Овощи — натуральные, мясо — заколотое в соответствии с законами шариата, — говорит Шаира, добавляя, что в скором времени начнут с сестрой печь торты. Пока из сладкого в меню есть пахлава — сочная и в меру сладкая. К ней предлагают кофе по-восточному, приготовленный в натёртой до блеска джазве, за которым можно долго беседовать с хозяйками кафе о кулинарных традициях, национальных праздниках и не только.

Кафе «Халяль» ул. Фрунзе, 71 Блюдо: Пельмени «Три товарища»

Лепят пельмени в «Мамином сибиряке» вручную; обедая, можно наблюдать за процессом через стеклянную стену. Тесто готовят по семейному рецепту из натуральных продуктов, получается мягким и в нужной степени тугим, чтобы кулёчки держали форму. При желании понравившиеся пельмени можно взять с собой — замороженные или сваренные и упакованные в удобный ланч-бокс.

«Мамин сибиряк» ул. Озёрная, 1 а Место: «Там, где кофе»

В «Там, где кофе» предусмотрено пространство для проведения выставок и мастер-классов — в начале июня ребята принимали у себя проект по скетчингу «Городские зарисовки», а до 6 июля выставляли картины тату-мастера Андрея Светова. Тех, кто желает приобщиться к кофейной культуре, зовут принять участие в специальном интенсиве «Бариста с нуля». Цену за восемь занятий сложно назвать доступной, но, как говорится, чего не сделаешь ради любви к кофе.