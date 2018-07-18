Лаймовый курд

Нежнейший крем с насыщенным цитрусовым вкусом подойдет тем, кто соблюдает вегетарианскую диету.

Ингредиенты

Сок лайма 250 мл вода 120 мл сахар 250 г кукурузный крахмал 4 ст. л.

соль 1 щепотка

лаймы (цедра) 2 шт.

миндальное молоко 80 мл кокосовое масло 1,5 ст. л.

Способ приготовления

В небольшой кастрюльке смешайте сок лайма, воду, сахар, крахмал, соль и цедру. Поместите на средний огонь и готовьте, перемешивая венчиком, пока смесь не закипит. Оставьте на огне еще на минуту, затем снимите.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте в крем миндальное молоко и кокосовое масло. Взбивайте венчиком до кремовой текстуры. Перелейте курд в чистую стеклянную банку и оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в холодильнике.