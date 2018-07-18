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Лаймовый курд
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Лаймовый курд 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежнейший крем с насыщенным цитрусовым вкусом подойдет тем, кто соблюдает вегетарианскую диету.
Ингредиенты
Сок лайма 250 мл  вода 120 мл  сахар 250 г  кукурузный крахмал 4 ст. л.
соль 1 щепотка
лаймы (цедра) 2 шт.
миндальное молоко 80 мл  кокосовое масло 1,5 ст. л.
Способ приготовления
В небольшой кастрюльке смешайте сок лайма, воду, сахар, крахмал, соль и цедру. Поместите на средний огонь и готовьте, перемешивая венчиком, пока смесь не закипит. Оставьте на огне еще на минуту, затем снимите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте в крем миндальное молоко и кокосовое масло. Взбивайте венчиком до кремовой текстуры. Перелейте курд в чистую стеклянную банку и оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в холодильнике.
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