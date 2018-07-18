Бисквит с яблоками

Блюдо родом из детства — воздушный сладкий бисквит с яблоками.

Ингредиенты

Яйца 5 шт.

мука 150 г сахар 200 г холодная вода 4 ст. л.

яблоки 2 шт.

корица 1 ч. л.

Способ приготовления

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с водой и сахаром до нежной кремовой текстуры. Добавьте муку и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды. Смесь должна быть консистенции густой сметаны.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте белки до мягких пиков. По частям добавьте белки в тесто, аккуратно перемешивая.

Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте тонкими пластинками.

Смажьте форму для выпечки маслом. Влейте в нее тесто. Сверху выложите яблоки. Посыпьте корицей и сахаром. Выпекайте при температуре 160 градусов около 20-30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.