10 лучших продуктов для здоровья вашего сердца

1. Овес и ячмень. Семена этих злаковых содержат особое вещество бета-глюкан, которое очень полезно для здоровья. Ученые доказали, что оно повышает способность организма вырабатывать инсулин, повышает иммунитет, защищает здоровые клетки тела во время радиационного излучения и химиотерапии. Но роль бета-глюкана в переработке холестерина просто неоценима. Исследования показали, что если употреблять всего 3 грамма вещества в день, уровень холестерина снизится на 10%.

2. Лосось и жирная рыба. Жиры, содержащиеся в рыбе, жизненно необходимы для поддержания здоровья сердца. В лососе, тунце, макрели, а также в морепродуктах содержится все, что нужно для питания сердечной мышцы. Все эти продукты имеют высокое содержание вещества омега-3, которое предотвращает риски перебоя работы сердечно-сосудистой системы, поскольку помогает поддерживать сердечный ритм.

3. Зелень с темными листьями. Салатные листы, шпинат, листовая капуста и зелень горчицы богаты витаминами А, Е, С и К, а также содержат антиоксиданты, которые помогают выводить токсины из организма. Диетологи утверждают, что зелень — лучший источник кальция, магния и калия, которые играют большую роль в регулировании кровяного давления, помогают восстановлению кровеносной системы. К тому же в зелени крайне мало калорий.

4. Орехи и семена. Пророщенные семена и орехи также известны своим высоким содержанием калия и магния, снижающими кровяное давление. Грецкие орехи (в которых, кстати, помимо всего прочего содержится и омега-3), миндаль, льняное семя, фундук будут прекрасным выбором при составлении диеты для человека, который хочет избежать проблем с сердцем в будущем.

5. Свекла. Удивительно, но свекла содержит множество микроэлементов, которые благотворно влияют на сосуды. Кроме того, вещества, содержащиеся только в свекле, обладают свойством лечить рак, артрит и сердечную недостаточность.

6. Авокадо. Не забывайте есть авокадо раз в день — этот фрукт способен заменить таблетки по снижению кровяного давления, к тому же полезный жир в них способен помогать организму вырабатывать правильный холестерин. Фрукт может помочь страдающим от диабета второго типа, т.к. способствует правильной выработке инсулина.

7. Оливковое масло. Вещества, содержащиеся в оливковом масле, способствуют здоровью сердца и мозга, снижают риск заболевания раком и продлевают жизнь. Однако несмотря на огромное количество полезных веществ, масло обладает высокой калорийностью, поэтому стоит заменять им только источники более неполезных жиров в рационе и использовать в меру.

8. Бобовые. Содержание клетчатки в них очень высокое, поэтому бобовые способны снизить уровень вредного холестерина, а также триглицеридов в крови. Также бобовые помогают очистить организм и снизить вес. К тому же, в них много протеина. Однако, стоит помнить, что для извлечения максимальной пользы из бобовых их нужно готовить правильно — без большого количества соли и жирных соусов.

9. Молочные продукты с низкой жирностью. Может показаться странным, но сыры, йогурты и молоко могут помочь снизить кровяное давление. Молочные продукты содержат кальций, калий и магний, вещества, которые являются ключевыми для контроля давления. Кстати, больше всего пользы от йогуртов — они даже помогают предотвращать гипертонию.

10. Сбалансированное питание с низким содержанием натрия. Эксперты говорят, что придерживаться принципов правильного питания в целом гораздо полезнее употребления одного или двух здоровых продуктов в рационе. Контролирование количества потребления соли окажет большую пользу вашему сердцу, чем если вы будете заедать картошку фри с кетчупом авокадо или вареными бобами.