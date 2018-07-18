«Качественный секс и спортзал спасут от похмелья»

«Как врач, я скажу следующее: не пейте, пожалуйста. Это и правда вредно и это, действительно, может вас убить. Но дам, конечно, кое-какие советы по средствам от похмелья. Вода в состоянии похмелья — настоящее спасение для человека. Все дело в том, что она помогает нашему телу избавляться от продуктов распада алкоголя. Еще лучше — минеральная вода. Кроме „вымывания токсинов“ она еще и восстанавливает солевой баланс. Пить лучше всего лечебно-столовые минеральные воды. Рассол. Да, этот народный способ и правда работает. Только рассол обязательно капустный и настоящий. Можно заменить рассолом из-под огурцов, но не маринованных. Работает этот состав потому, что в нем идеальное соотношение минералов и солей. Их в состоянии похмелья нужно восстанавливать. Зеленый чай с медом. Хорошо, если в процессе употребления этого напитка вас бросит в жар. Чем сильней пропотеете — тем лучше. Можно так же пить чай с малиновым вареньем, но лучше мед, так как он идеален по набору фруктозы, магния и калия. Кисломолочные продукты, типа кефира. Если вам никуда не нужно идти в „похмельный день“ — пейте много (очень много) кефира. Желудок и пищеварительная система сами подскажут вам, каким образом это работает, уж поверьте. Секс или спортзал, если, конечно, есть силы. При этом оба этих занятия должны быть максимально качественными. Секрет прост: надо пропотеть. Сильно. Чем сильней — тем лучше. Но будьте внимательны: не перестарайтесь. Мясные бульоны, даже куриные, помогают успокоить желудок и снять головную боль. Хорошо подходят всяческие жирные бульоны, но они не всем показаны. Такие „супчики“ хорошо спасают и от тошноты, если она есть. Главное — „запустить“ желудок. Дальше все пойдет естественным путем. Иногда без фармакологии не обойтись. В первую очередь, если не помогли народные способы или вы их не хотите даже пробовать, выпейте аспирин. Можно растворимый. Он разжижает кровь, что с похмелья необходимо. Еще хорошо подойдет янтарная кислота в таблетках. Если вас мутит, качает, трясутся ноги и руки — прямите любое средство от укачивания. И последнее. Вот чего точно делать не стоит, так это похмеляться. Более того, если вам действительно помогают 50-100 граммов водки с утра, то это уже не похмелье, а абстинентный синдром. В таком случае ничего из этой статьи вам не показано. В этом случае путь только в больницу, где профессионалы сначала выведут вас из запоя, а потом будут лечить».

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