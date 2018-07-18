Его коллега была почти в слезах, когда жена их босса назвала ее толстой.

Я работаю в ресторане. Мои коллеги только что вернулись из Европы, и одна из девушек немного набрала лишнего веса. Она не толстая, просто немного пухленькая. Жена моего босса пришла, начала жаловаться на расходы на питание, мол, мы тратим так много хлеба, мы используем слишком много салата, бла-бла-бла. Она подошла к моей коллеге и сказала: «Ой, вы так поправились! Вам действительно надо есть меньше, а то заплывете жиром!»

Моя коллега самая милая и безобидная девушка, которую я знаю. Я видел, как это ее расстроило, но она ничего не сказала жене хозяина. На самом деле, жена хозяина довольно таки тучная дама, но она списывает это на то, что ей противопоказаны физические нагрузки (боли в спине…).

Жена: «Иди и сделай мне бутерброд.» (Кричит мое имя)

Ладно. Так что я иду делать ей бутерброд. Я использовал остатки хлеба, а не новый кусок, положил засохший и обветренный кусок мяса на него, и полил это все томатным соусом, который она терпеть не может.

Жена: «Что ты сделал с моим бутербродом? Зачем ты сделал его таким ужасным! Его же невозможно жевать!»

Я: «Вы сами сказали нам, чтобы мы не выбрасывали остатки пищи, я просто помогаю сократить расходы на продукты питания!»

Она не могла ничего сказать мне после этого, так она, ворча, съела ее бутерброд. Коллеги купили мне кусочек чизкейка, чтобы отблагодарить!