В Омске стали производить меньше еды, но больше одежды

Индекс промышленного производства в Омской области в январе — июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 99,2%. В Омскстате рассказали о промышленном производстве в Омской области в первом полугодии 2018 года. Его объем снизился.

— Снижение промпроизводства обусловлено сокращением выпуска пищевых продуктов (95,4%), напитков (81,0%), резиновых и пластмассовых изделий (90,7%), прочих транспортных средств и оборудования (95,3%), — отметили в ведомстве.

Несмотря на снижение, есть отрасли, которые показали рост. Например, увеличился выпуск растительных масел (на 18,2%), сыров (на 7,8%), кондитерских изделий (на 5,7%). Больше стали делать мебели: кроватей и столов. Почти в два раза выросло количество производимой трикотажной и вязаной одежды.