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За два дня почернели помидоры в открытом грунте. Есть ли способ их спасти?
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За два дня почернели помидоры в открытом грунте. Есть ли способ их спасти? 

7dach.ru 2 часа назад
За два дня почернели помидоры. Выбрасывать? Или есть способы спасения от фитофторы? Каждый день идут дожди, и помидоры в открытом грунте
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