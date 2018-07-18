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За два дня почернели помидоры в открытом грунте. Есть ли способ их спасти?
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За два дня почернели помидоры в открытом грунте. Есть ли способ их спасти?
7dach.ru
2 часа назад
Женский форум
За два дня почернели помидоры. Выбрасывать? Или есть способы спасения от фитофторы? Каждый день идут дожди, и помидоры в открытом грунте
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