Универсальные солдаты: средства, которые работают по нескольким фронтам

Масло La Mer The Renewal Oil Спектр возможностей La Mer The Renewal Oil стремится к бесконечности: масло увлажняет сухую кожу лица и тела, ухаживает за кончиками волос и даже — большая редкость для такого типа средств — служит отличной базой под макияж. При этом эффективность новинки не уступает ее универсальности: экспертам марки удалось в разы усилить действие знакового для La Mer концентрата Miracle Broth, а значит, результат не заставит себя долго ждать!

Флюид Anne Semonin Glow

Средство c маслом абрикосовой косточки и экстрактом барбадосской вишни снимает раздражение, увлажняет кожу и придает ей легкий оттенок загара — как после выходных у моря. И еще один немаловажный момент: у флюида очень крутой аромат!

Тональный крем Clé de Peau Beauté Le Fond de Teint

Не перегружает кожу, надежно маскирует недостатки и помогает справиться с морщинками и сухостью. Так что красота точно не требует жертв!