Ещё
Универсальные солдаты: средства, которые работают по нескольким фронтам
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской
В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской

Универсальные солдаты: средства, которые работают по нескольким фронтам 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Масло La Mer The Renewal Oil  Спектр возможностей La Mer The Renewal Oil стремится к бесконечности: масло увлажняет сухую кожу лица и тела, ухаживает за кончиками волос и даже — большая редкость для такого типа средств — служит отличной базой под макияж. При этом эффективность новинки не уступает ее универсальности: экспертам марки удалось в разы усилить действие знакового для La Mer концентрата Miracle Broth, а значит, результат не заставит себя долго ждать!
Флюид Anne Semonin Glow
Средство c маслом абрикосовой косточки и экстрактом барбадосской вишни снимает раздражение, увлажняет кожу и придает ей легкий оттенок загара — как после выходных у моря. И еще один немаловажный момент: у флюида очень крутой аромат!
Тональный крем Clé de Peau Beauté Le Fond de Teint
Не перегружает кожу, надежно маскирует недостатки и помогает справиться с морщинками и сухостью. Так что красота точно не требует жертв!
Harper’s Bazaar: последние новости
13 модных идей, в чем пойти на работу в летний зной Каблуки, спортивные брюки и открытая спина: Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе Какими ароматами пользуются Меган Маркл, Виктория Бекхэм, Кейт Миддлтон и Блейк Лайвли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день60
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме25
В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской4
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах1
Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой»
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение