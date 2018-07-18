6 интересных рецептов на основе арбуза

Начинается сезон арбузов, а это значит, что скоро этот овощ появится и на твоем столе. И перед тем как откроешь «Википедию», чтобы удостовериться, не ошиблись ли мы, назвав арбуз овощем, мы предлагаем тебе ознакомиться с несколькими рецептами, которые позволят сделать из этой летней вкуснятины еще большую вкуснятину. И не сомневайся в этом. Оказывается, из арбуза можно приготовить пончики, гаспачо или вообще пожарить его во фритюре.

1. Арбузный салат

Арбуз — идеальное дополнение к летнему салату, который сделает твой завтрак вкусным, питательным и сочным. Этот рецепт сочетает арбуз с огурцами, орехами кешью и сыром фета. Количество порций: 2-3. Ингредиенты: — 1/2 головки красного лука (нарезать очень тонкими ломтиками); — 5 стаканов арбуза (нарезать кубиками); — 2 огурца (нарезать кубиками); — 3/4 стакана кешью; — 200 грамм сыра фета (нарезать кубиками); — 1 крупный лист свежей мяты (мелко измельчить); — 1/4 стакана оливкового масла; — сок лимона; — соль. Как готовить: 1) Смешай красный лук, арбуз, огурец, кешью, мяту и сыр фета в миске. 2) Добавь в миску оливковое масло и лимонный сок. Приправь все это солью по вкусу. 3) Все тщательно перемешай и помести в холодильник для охлаждения.

2. Арбузные пончики

Если бы в «Улице Сезам» были полицейские, то они бы, наверное, ели арбузные пончики вместо обычных. На самом деле это не совсем пончики, а просто нарезанные в виде пончиков кусочки арбуза. Сверху они увенчаны сахаром и миндалем, что превращает их в очень вкусный десерт. Количество порций: по усмотрению. Ингредиенты: — арбуз (очистить от косточек); — сметана; — сахар по вкусу (или другой подсластитель, если это необходимо); — экстракт ванили; — миндаль (рубленый). Как готовить: 1) Вырежи из очищенного от косточек арбуза круглые ломтики в форме пончиков толщиной примерно 3 см. 2) Добавь в сметану сахар и ваниль (по вкусу) и перемешай. 3) Обмакни ломтик арбуза в сметане. Сверху присыпь миндалем.

3. Жареный арбуз

Это блюдо не самое полезное, зато очень вкусное. А главное, ты можешь удивить им своих гостей. При этом советуем тебе заранее не называть главный ингредиент — пусть попробуют догадаться сами. Выглядит это очень круто! И не торопись выбрасывать арбузную кожуру. Мы расскажем, как сделать из нее отличную закуску. Количество порций: 2-3. Ингредиенты: — 1 арбуз; — 2 яйца; — вода; — 3/4 стакана муки; — 1/4 стакана чистого кукурузного крахмала; — 3 стакана растительного масла; — сахарная пудра. Как готовить: 1) Разрежь арбуз на треугольные ломтики (толщиной 2-3 см), а затем извлеки из них косточки. Освободи ломтики от кожуры, но ее не выбрасывай. Дальше мы расскажем почему. 2) Подготовь тесто. Взбей яичные белки, добавь туда кукурузный крахмал, две чайных ложки воды и еще раз тщательно взбей. Убедись, что смесь уже достаточно густая для панировки. 3) Нагрей масло во фритюрнице. 4) Окуни ломтик арбуза в муку, а затем полностью обмакни его в приготовленном тесте. 5) Приготовленные ломтики помести в разогретую фритюрницу. Не клади в нее сразу много кусков — 3-4 за раз вполне достаточно. 6) Обжарь до образования золотистой корочки. 7) Обжаренные ломтики размести на тарелке и посыпь сахарной пудрой. Приготовление арбузной кожуры: 1) Арбузную кожуру нарежь ломтиками длиной 2-3 см. 2) В миску с мукой добавь соль и молотый перец, затем перемешай. 3) Ломтик кожуры окуни в приготовленную муку. 4) Помести ломтики во фритюрницу и обжарь в течение 10 минут, пока их поверхность не станет золотистого цвета. 5) Обжаренные ломтики выложи на тарелку. И будь осторожен: остывают они несколько дольше, чем обжаренная арбузная мякоть.

4. Арбузный гаспачо

Летний вариант известного испанского супа, в котором главный ингредиент — арбуз. Спасает не только от голода, но и от жары. Количество порций: 2-3. Ингредиенты: — 2 стакана мелко нарезанного арбуза; — 1/4 стакана нарезанных огурцов; — 1/4 стакана нарезанного красного болгарского перца; — 1/2 нарезанного зеленого яблока; — 1/4 стакана черники; — 1 столовая ложка сахара; — 2-3 ломтика твердого сыра. Как готовить: 1) Отдели половину арбузной массы и взбей ее в блендере до жидкого состояния. 2) Вылей арбузный сок в чашу или кастрюлю. 3) Добавь в кастрюлю измельченные огурцы, перец, яблоко и чернику. 4) Разлей в прозрачные тарелки, приправив каждую порцию сахаром. Сыр подается отдельно в качестве закуски.

5. Арбузный зеленый коктейль

Да, не красный, а зеленый. Все благодаря зелени, которую ты туда положишь. Мало того что этот коктейль круто выглядит, так он еще и вкусный, а самое главное, отлично очищает организм. Количество порций: 1. Ингредиенты: — 250 грамм арбуза; — 1 пучок зелени на выбор: салат, мята, мелисса (можешь все сразу); — 100 мл воды. Как готовить: 1) Освободи арбуз от кожуры, нарежь на мелкие кусочки и извлеки из них косточки. 2) Тщательно промой зелень. 3) Помести арбуз и зелень в блендер и измельчи до жидкого однородного состояния. 4) Можешь добавить воду, чтобы разбавить коктейль. Как сделать коктейль из дерева

6. Арбуз с водкой

А сейчас мы расскажем тебе, как сделать по-настоящему взрослый десерт. Количество порций: по усмотрению. Ингредиенты: — 1 арбуз среднего размера; — 1 бутылка водки (500-700 мл). Как готовить: 1) Сделай аккуратное отверстие в арбузе и вырежи из него пробку. Пробку не выбрасывай — в дальнейшем ты закроешь ею отверстие. 2) Из появившегося отверстия извлеки арбузную мякоть, чтобы была возможность целиком засунуть во внутрь горлышко бутылки. 3) Вставь бутылку вертикально в отверстие арбуза и оставь его лежать на поверхности таким образом, чтобы положение бутылки оставалось неизменным. Через несколько часов все содержимое бутылки полностью впитается в мякоть арбуза. 4) Когда бутылка опустошится, аккуратно вытащи ее и засунь обратно в отверстие вырезанную пробку. 5) Подавай арбуз в нарезанном виде. Гости наверняка оценят его вкусовую модернизацию. Ешь и сношайся: продукты, которые помогут в половой жизни