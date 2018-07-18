Не делай так: 10 опасных бьюти-советов из Сети

У каждой из нас есть свои секреты красоты. Одни мы унаследовали от мам и бабушек, другими поделились подружки, третьи — вычитали в интернете. Вот о последних мы и хотим сегодня поговорить.

Не спорим, это действительно здорово — сделать увлажняющую маску из того, что есть в холодильнике. Но далеко не все бьюти-советы из Сети работают. Более того, некоторые из них могут нанести серьезный ущерб твоим красоте и здоровью. В нашей подборке 10 популярных лайфхаков, от которых стоит держаться подальше. Использовать кокосовое масло вместо увлажняющего крема

Кокосовое масло можно втирать в волосы или сухую кожу тела после душа. Но использовать его как увлажняющий крем? Не думаем! Ты же не хочешь высыпаний и закупоренных пор. Скрабировать лицо соком лимона или лайма

Нет! И еще раз нет! Соки лимона и лайма слишком жесткие для нежной кожи лица. А на солнце они провоцируют химические реакции, которые вызывают ожоги, сыпь и гиперпигментацию. Отшелушивать кожу сахаром, солью или содой

Как и кокосовое масло, сахар, соль и сода хороши для тела, но не для лица. Их гранулы слишком крупные и имеют острые края, поэтому могут запросто повредить кожу. Лечить прыщики зубной пастой

Да, есть вероятность, что благодаря соде и перекиси водорода в составе зубная паста высушит твой прыщ. Но существует еще большая вероятность, что она сделает кожу еще краснее и раздраженнее. Давай честно, кожа лица и зубная паста — не лучшее сочетание. Использовать яичный белок, чтобы подтянуть кожу

Этим «рецептом» пользовались еще наши бабушки, вот и оставим его в прошлом. В сырых яйцах содержится куча бактерий сальмонелл, которые могут вызвать острую инфекционную болезнь. Лечить угревую сыпь детским кремом против опрелостей

Пусть крем против опрелостей лечит только самую нежную детскую кожу. В нем есть куча ингредиентов, которые и близко не надо подпускать к лицу. Например, минеральные масла, парафин и синтетический воск, которые только добавят коже проблем. Матировать кожу дезодорантом

Ну зачем же матировать кожу дезодорантом, когда уже давно придумали праймер, пудру и матирующие салфетки? Лайфхак абсолютно бесполезен, ведь дезодорант борется с потом, а не с кожным жиром. А еще текстура дезодоранта может закупорить поры и вызвать сыпь. Удалять черные точки клеем

Думаешь, что в борьбе с ненавистными черными точками все средства хороши? Подумай еще раз. Конечно, детский клей не особо опасен, но все же может вызвать раздражение. Да и не выполнит этот «рецепт» свою задачу, а вот полоски против черных точек справятся с ней «на ура». Тонировать лицо спиртом

Вместе с жиром спирт вытянет из кожи всю влагу и сделает ее сухой, стянутой и раздраженной. А в ответ на такой «ядерный тоник» кожа начнет выделять еще больше жира. Нет, спасибо! Использовать лак для волос как фиксатор макияжа

Пусть лак для волос и дальше фиксирует волосы, потому что кожу лица он делает раздраженной, сухой и шелушащейся. Хочешь, чтобы макияж продержался весь день? Наш ответ: прозрачная пудра и спрей-фиксатор, они-то действительно созданы для лица. Подготовила Маргарита Хаукссон