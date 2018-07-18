Потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением молочного жира

С 16 июля 2018 года ужесточаются требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняется их классификация, что позволит различать продукты с добавлением и без добавления заменителей молочного жира. Данные требования утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 102 «О внесении изменений в Технический регламент Таможенного союза „О безопасности молока и молочной продукции“.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись „Содержит растительные масла“ вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира“. Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

К использованию понятий, характеризующих особенности состава в наименованиях молокосодержащих продуктов, устанавливается ряд требований, а также вводится запрет на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке таких продуктов.