Пока, диета: новые летние десерты в кондитерской «Любовь и сладости»

Меню семейной кондитерской «Любовь и сладости» летом пополнилось классическими французскими десертами. Перед пикником забегите туда, чтобы попробовать и взять с собой миндальные пирожные-макарон со вкусом мяты, малины, смородины и облепихи. Или остановите свой выбор на классике — беспроигрышном сочетании «шоколад-карамель». Идеально для чаепития на свежем воздухе. Изменился и главный хит «Любви и сладостей». У эклеров теперь тоже есть летний вкус: двуслойный крем из пюре маракуйи и малинового конфитюра, украшенный шапкой в виде печенья макарон с прозрачными сахарными каплями. Так как остановиться после всего этого уже сложно, не стесняйтесь и берите ягодные тарталетки. Миндальное тесто усыпано свежей ежевикой, голубикой и малиной. И, наконец, легендарная «Павлова». В кондитерской десерт дополнен ванильным кремом и украшен малиной и дробленой фисташкой.

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