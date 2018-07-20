Паломники устремились к мироточащей Деве Марии в США

Паломники устремились в церковь в американском Нью‐Мексико, где в мае начала мироточить статуя Девы Марии. Об этом сообщило издание The Sun.

По словам представителей католической церкви, жидкость, выделяющаяся из статуи, покрывает ее лицо, щеки, рот и подбородок.

«Слезы» двухметровой бронзовой скульптуры планируют благословить и использовать для помазания прихожан.

Как уверяют исследователи, они не смогли обнаружить никаких признаков подделки при анализе феномена. Мексиканский производитель, отливший статую, тоже отрицает вероятность утечки из нее какого-либо стороннего вещества.

Преподобный Хосе Сегура, комментируя случившееся, рассказал, что за 12 лет его бытности священником с подобным сталкивается впервые. Церковь уверяет, что к мироточению люди не причастны.

В мае, когда Дева Мария только начала «плакать», прихожане пытались вытереть слезы у статуи. Жидкость, больше походившая на масло и пахнувшая розами, появлялась снова и снова.