Производитель пальмового масла рассказал о новой маркировке продуктов в России

В России потребовали маркировать продукцию, содержащую растительные жиры. Например, молокосодержащие продукты, где часть животного жира заменена растительным, должны на этикетке содержать сведения о такой замене. Представитель Малазийского совета производителей пальмового масла Алексей Удовенко рассказал «360», почему, по его убеждению, эта норма в России работать не будет.

Речь идет о том, что продукты, содержащие растительные жиры, нельзя называть цельномолочными, начал с уточнения эксперт. Например, творожный продукт, содержащий растительные жиры, нельзя называть творогом. И соответствующая маркировка будет наноситься на этикетку.

«В целом это требование и так было до этого: необходимо было указывать, что продукт содержит растительные жиры, на этикетке. Поэтому нынешнее требование грубо говоря копирует предыдущее. О трансжирах речи здесь не идет», — пояснил Удовенко.

Кстати, в цельномолочных продуктах есть собственные молочные трансжиры, уточнил специалист. «Это очень важно. Эти трансжиры формируются в организме коровы. Далее. В немодифицированных растительных жирах, в частности, в пальмовом масле трансжиров нет. Поэтому когда мы говорим о молокосодержащей продукции — это продукция не цельномолочная, а продукция, где животный жир частично был заменен растительным — вот в такой молокосодержащей продукции вероятнее всего содержание жиров будет меньше. Но только в том случае, если будут использованы натуральные, немодифицированные растительные масла», — разъяснил «360» эксперт.

Технический регламент на молочную продукцию — это закон Таможенного союза, который был написан самими представителями молочной отрасли

Алексей УдовенкоПредставитель Малазийского совета производителей пальмового масла

Новое положение никак не отразится на импорте пальмового масла, уверен Удовенко. «Никак! Более того, никак оно не отразится и на проценте фальсификации. Почему я так уверенно об этом говорю? Дело в том, что любая норма закона обретает действенность только в том случае, если за ней закреплено, условно скажем, какое-то наказание за ее неисполнение. Грубо говоря, если вам предписывают не называть молокосодержащие продукты цельномолочными и запрещают заниматься фальсификацией, но вы понимаете, что если вы будете фальсифицировать то у вас доход будет огромный, вы будете игнорировать эту норму закона, если вам не светит наказание», — рассказал Удовенко. Иными словами, уточнил эксперт, если перед фальсификатором стоит выбор нарушать закон или делать продукцию соответствующую этикетке, но при этом в первом случае он будет зарабатывать намного больше чем его конкуренты, безусловно он будет заниматься фальсификацией.

«Если прочитать технический регламент на молочную продукцию — а это закон Таможенного союза, который был написан самими представителями молочной отрасли — в нем черным по белому сказано, что разрешено производить молокосодержащие продукты, где часть животного жира заменяется растительным. Это молочники позволили себе сами. И дальше пользуясь этим они производят молокосодержащие продукты и производят цельномолочные. Это вот две группы продуктов. Это главная мысль, которую, я надеюсь, вы донесете до своей аудитории», — подчеркнул Алексей Удовенко.

После внесенных поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», производители будут обязаны указывать на молокосодержащих продуктах наличие или отсутствие заменителей молочного жира. Поправки вступили в силу с 16 июля.