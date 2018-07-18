Глухие кукушки подгоняют размер своих яиц под размер яиц пеночек

Исследователи из нескольких научных учреждений России, Украины и Великобритании нашли у глухих кукушек (Cuculus optatus) тонкие приспособления к гнездовому паразитизму на конкретных видах пеночек. Яйца этих кукушек совпадают с яйцами хозяев гнезда не только в плане окраски, но и по ширине. Как считают авторы работы, это снижает вероятность того, что пеночки выкинут яйцо птицы-паразита. Научная статья о необычном приспособлении глухой кукушки опубликована в Journal of Zoology.

Жительница Урала, Сибири и Дальнего Востока, глухая кукушка на вид практически неотличима от обитающей в европейской части России обыкновенной кукушки (Cuculus canorus), но поет по-другому и яйца подкладывает в гнезда птиц других видов. Она специализируется на мелких певчих насекомоядных пеночках, относящихся к роду Phylloscopus. Глухая кукушка — облигатный гнездовой паразит, то есть она сама совершенно не в состоянии выходить птенца и в этом вопросе должна полагаться на его «приемных родителей».

Кукушонок после вылупления выкидывает всех остальных птенцов и яйца из гнезда. Таким образом, птицы, на гнездах которых паразитируют глухие кукушки, теряют возможность продолжить род в текущем сезоне. Чтобы повысить успех собственного размножения, пеночки развивают приспособления для защиты от чужих птенцов. В частности, они выкидывают из гнезда наиболее крупные яйца, которые в положении лежа на боку выше остальных. В начале XX века зоологи предполагали, что пеночке просто неудобно на них сидеть.

Авторы обсуждаемой работы определили, какие приспособления глухих кукушек уменьшают вероятность того, что пеночки выкинут их яйца. Для этого они описали окраску и размеры яиц глухих кукушек и их «жертв» — корольковой пеночки (Phylloscopus proregulus), пеночки-зарнички (Phylloscopus inornatus), сибирской теньковки (Phylloscopus collybita tristis) и пеночки-таловки (Phylloscopus borealis) на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Также ученые воспользовались материалами коллекций яиц и гнезд нескольких зоологических музеев. В каждом случае зоологи сопоставляли яйца глухой кукушки с яйцами пеночки из того же гнезда.

Выяснилось, что у Cuculus optatus есть четыре варианта фенотипа (внешнего вида) яиц, каждый из которых имитирует яйцо одного из четырех видов пеночек-«жертв». Сходство окраски существенное, однако размеры отличаются. Невыброшенные яйца кукушек во всех случаях оказались длиннее, но их ширина (диаметр в самой широкой точке) совпадал с таковым для яиц хозяев гнезда.

Глухая кукушка гораздо крупнее пеночек: длина ее тела может достигать 35−40 см, тогда как теньковка в три раза мельче. Значит, и птенцы Cuculus optatus должны быть крупнее, чем у ее «жертв», и яйца, в которых развиваются эти птенцы, тоже. Но из-за того, что пеночки научились защищаться от нежелательных нахлебников, глухим кукушкам приходится ограничивать размер своих яиц и, как следствие, запас питательных веществ в них. Таким образом, взаимодействие этого гнездового паразита и его «жертв» представляет собой интересный пример гонки вооружений и взаимного вредительства с целью успешно размножиться самому.