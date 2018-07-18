В Москве прошла презентация фартуков ASKO по дизайну Вики Газинской

Специально для ужина Вика разработала специальное меню здорового питания: свекольные хлебцы с козьим сыром и авокадо, стеклянную лапшу из батата, пюре из корня сельдерея, рис басмати с кумином в зелени, кефирные шоты из козьего молока и кефирного гриба, а также другие блюда.

Вика уже несколько лет придерживается системы питания, созданной профессором интегративной медицины и град-мастером боевых искусств Сонгом Парком, и даже создала специальный аккаунт в инстаграме, в котором публикует собственные рецепты и советы по приготовлению здоровых блюд.

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