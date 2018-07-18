Ещё
В Москве прошла презентация фартуков ASKO по дизайну Вики Газинской
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве прошла презентация фартуков ASKO по дизайну Вики Газинской 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Среди гостей вечера были Светлана Бондарчук, Дина Хабирова, Надежда Оболенцева, Екатерина Дарма, Фира Чилиева, Полина Киценко, Андрей Артемов, Николай Красавин, Ксения Собчак, Эвелина Хромченко, Ольга Ефремова, Стелла и Вадим Аминовы и другие.
Специально для ужина Вика разработала специальное меню здорового питания: свекольные хлебцы с козьим сыром и авокадо, стеклянную лапшу из батата, пюре из корня сельдерея, рис басмати с кумином в зелени, кефирные шоты из козьего молока и кефирного гриба, а также другие блюда.
Вика уже несколько лет придерживается системы питания, созданной профессором интегративной медицины и град-мастером боевых искусств Сонгом Парком, и даже создала специальный аккаунт в инстаграме, в котором публикует собственные рецепты и советы по приготовлению здоровых блюд.
На правах рекламы
Salon.ru: последние новости
Уют и комфорт: интерьер загородного дома в духе нестареющей классики Новинки выставки FTK: стильная бытовая техника для современной кухни Яркая квартира, в которой соединились предметы из разных стран и эпох
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Во мне убили любовь в юности»13
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день69
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера6
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме38
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение