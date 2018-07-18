В Москве прошла презентация фартуков ASKO по дизайну Вики Газинской 

Среди гостей вечера были Светлана Бондарчук, Дина Хабирова, Надежда Оболенцева, Екатерина Дарма, Фира Чилиева, Полина Киценко, Андрей Артемов, Николай Красавин, Ксения Собчак, Эвелина Хромченко, Ольга Ефремова, Стелла и Вадим Аминовы и другие.
Специально для ужина Вика разработала специальное меню здорового питания: свекольные хлебцы с козьим сыром и авокадо, стеклянную лапшу из батата, пюре из корня сельдерея, рис басмати с кумином в зелени, кефирные шоты из козьего молока и кефирного гриба, а также другие блюда.
Вика уже несколько лет придерживается системы питания, созданной профессором интегративной медицины и град-мастером боевых искусств Сонгом Парком, и даже создала специальный аккаунт в инстаграме, в котором публикует собственные рецепты и советы по приготовлению здоровых блюд.
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