Как варить компот из вишни

Компот появился в русских кулинарных справочниках в XVIII веке, до него на Руси были свои напитки из фруктов и ягод — взвар (или узвар) и морс. Сейчас узвар, компот и морс часто путают между собой, хотя на деле компот — это не просто сваренные с сахаром ягоды и фрукты.

Технология приготовления компота подразумевает бланширование ягод и фруктов и последующее настаивание их в сахарном сиропе. Компот можно сварить из любых ягод и фруктов, хоть из свежей малины, хоть из сушеных слив. Он представляет собой идеальное утилизотто и идеальный способ консервации.

Вишневый компот — отдельная история, наполненная своей собственной романтикой.

Мы попросили рассказать о вишневом компоте маму друга редакции Жени Нечитайленко — Валентину.

«По такому рецепту готовила моя мама. Бабушка готовила немного по-другому — она компот не закатывала. Раньше, лет сто назад, вообще варенья и компоты не закатывали, не было даже таких банок с крышками, какими пользуемся мы. Варенье, например, бабушка хранила в эмалированных ведрах, а чтобы оно не портилось, его как следует уваривали.

С детства помню огромные вишневые деревья в саду — чтобы их обобрать, приходилось лезть на лестницу. В сезон я закрывала несколько десятков трехлитровых банок такого компота. Кстати, компот обычно закатывают в трехлитровые банки, потому что так он получается менее концентрированным — его можно открыть и сразу пить. А компот в литровых банках обычно более насыщенный, как сироп, его нужно разводить и дополнительно проваривать.

Вишня в компоте отлично сочетается с яблоками — они становятся красноватого цвета и придают компоту дополнительную кислинку. В один сезон с вишней созревает смородина: лучше добавлять белую или красную, причем веточками, так красивее. Черную добавлять не имеет смысла — она такого же цвета, как вишня, потеряется. Можно добавлять крыжовник — он зеленый и кисловатый, будет и красиво, и вкусно.

1. Вишню надо очистить от плодоножек и листиков. Ягоды должны быть спелыми, потому что у недозрелой

есть лишняя кислота во вкусе, а нам она в компоте не нужна. У мамы была вишня сорта «шпанка» — очень вкусная, сладкая,

похожая на черешню, вот из нее компот прекрасный получался. А, например, вишня

сорта «любка» спеет раньше, но она не такая сладкая, и цвет у нее светлее, не насыщенно-красный. Из нее и компот насыщенным не получится.

Косточки из вишни

вынимать не нужно. Обязательно косточки надо извлекать из абрикосов — в них много синильной кислоты. Компот из абрикосов с косточками можно хранить не больше года, иначе он станет опасным. Но я не рискую, когда варю компот из абрикосов детям: разрезаю фрукты пополам, извлекаю косточки, потом кладу

половинки в банки, бланширую и закрываю крышками.

2. Вишню нужно как следует промыть под проточной водой.

3. Затем уложить ягоды в банки. Банки можно не стерилизовать,

потому что сейчас мы будем заливать все кипятком, все само

простерилизуется.

У нас 1 кг вишни и две литровые банки: в каждую кладем по полкило ягоды: компот получится очень

насыщенным, потом его можно будет разбавлять. В трехлитровые банки я кладу ягод столько же, сколько в пол-литровые: такая концентрация идеальна, если вы хотите открыть банку и сразу пить.

4. А вот крышки

обязательно надо промыть и простерилизовать. Для этого их следует прокипятить в течение пяти минут. Крышки при этом должны быть полностью покрыты водой.

5. Теперь надо залить банки

доверху кипятком и накрыть пластиковыми

крышками с дырками. После этого оставить на 5–7 минут: за это время ягоды бланшируются и стерилизуются (и банки заодно). Когда банки станут теплыми, такими, что за них можно спокойно

держаться, надо слить воду в кастрюлю.

6. В банки надо засыпать лимонную кислоту, по 1/3 чайной ложки на литровую банку. В трехлитровую банку

я добавляю ложку. Во-первых, вкус у компота получается приятным,

кисло-сладким. Во-вторых, лимонная кислота в банке — это стопроцентная гарантия,

что компот не испортится. Сейчас модно закрывать варенья и компоты с апельсином, так это почти то же самое.

Лимонную кислоту,

оставшуюся в пакете обязательно надо пересыпать в банку или очень-очень плотно

закрыть, если вы планируете ее еще использовать, — она очень сильно впитывает влагу.

7. На литровую банку

компота нужно добавить 150 г сахара. Я обычно количество сахара рассчитываю

исходя из этой пропорции. Если у вас много банок, надо слить воду со всех в одну

кастрюлю и добавить сахару столько, сколько нужно на все банки, затем сварить сироп и разлить его обратно по банкам.

У нас две банки, соответственно, надо взять 300 г сахара, добавить их в слитую в кастрюлю воду, поставить на огонь, довести до кипения и подождать, пока

сахар растворится. Получившийся сахарный сироп нужно залить обратно в банки.

Закрыть их крышками и накрыть полотенцем. Банки, которые закрываются

винтовой крышкой, не переворачиваются, переворачивать надо только банки,

закатанные машинкой. Если хотите

удостовериться, что банка закрыта хорошо, переверните ее на пару секунд вверх дном и проверьте, не вытекает ли сироп.

8. Компот будет

готов через пару недель. За это время ягоды впитают сахар, а сироп станет густым и темным.

Хранить такой компот лучше не больше года. Со временем он станет насыщенно-рубинового цвета.

Компот получится концентрированным, как насыщенный сироп (помните, я говорила, что из такого же количества ягод на трехлитровую банку получится компот, который можно сразу же пить?). Перед тем как компот пить, нужно его вылить из банки в кастрюлю, разбавить водой по вкусу и довести до кипения.

Хотя некоторые любят очень концентрированные напитки — тут дело вкуса.

Вишни из готового

компота — цельные, красивые, за счет того, что в процессе готовки компота мы их не варим. Ими можно украшать торты. А из самого компота можно приготовить желе и подать его со сметаной. Очень получается вкусно!»