21 рецепт домашних заготовок

Примерно к середине обычного лета среднерусской полосы человеку успевают наскучить огурцы с помидорами, ягоды и грибы. Тогда наступает радостная пора консервирования. Обсуждение рецептов может длиться неделями — в холодный рассол или в горячий, с уксусной кислотой или с пищевой добавкой, солить или мариновать, варить или пятиминутка? Мы собрали два десятка интересных рецептов из нашей коллекции. Тут лисички консервируют вместе с грибами шиитаки, огурцы засаливают вместе с эстрагоном, а лимоны — с оливковым маслом и лавровым листом, лук маринуют с семенами горчицы, а чеснок сразу с двумя видами уксуса — с винным белым и хересным. Главное — строго соблюдать рецептуру и общие незыблемые правила консервирования.

Грибные консервы

Красивый рецепт, в котором лисички соседствуют с шиитаки, а их вкус усиливают розмарин и тимьян. А вообще, по такому же рецепту можно готовить абсолютно любые грибы. Грибные консервы

Соленые огурцы

Огурцы по этому рецепту нужно засаливать в деревянной бочке, дно которой устлано дубовыми листьями. Чем свежее будут огурцы — тем вкуснее будет зимой. Соленые огурцы

Маринованные огурцы с водкой

Простой доступный рецепт, в котором на десять литров рассола понадобится ведро огурцов. А еще почти стакан водки! Маринованные огурцы с водкой

Соленые лимоны

Засаливать лимоны можно круглый год, благо они всегда доступны. Но зимой соленые помидоры с лавровым листом и оливковым маслом доставят куда больше радости, чем летом. Соленые лимоны

Хрустящая маринованная капуста

Капуста режется в произвольном порядке (но все же лучше, если куски будут крупнее), затем смешивается со свеклой, морковью, перцем чили и чесноком. Острая закуска, которая готовится за сутки. Хрустящая маринованная капуста по-грузински

Маринованный чеснок

Чеснок проводит несколько минут в кипятке, чтобы избавиться от горечи, а после заливается двумя видами уксуса — хересным и белым винным. Готово через неделю. Маринованный чеснок

Маринованный редис

Мало кто консервирует редиску и напрасно. Красный и белый уксус позволят ей долго храниться в банке и оставят ее сочной и хрустящей. Маринованный редис

Маринованные помидоры со сладким перцем и луком

Сладкий перец, заявленный в рецепте, может быть красным, а может и желтым — все равно. Листья укропа можно поменять на любые другие — черную смородину или петрушку. Маринованные помидоры со сладким перцем и луком

Маринованные итальянские овощи

Ассорти, состоящее из баклажанов, кабачков, красного и желтого перцев, оливок и маслин. Вкуса им добавляют сушеный орегано и свежий тимьян. Маринованные итальянские овощи

Маринованный репчатый лук Редкой пряности закуска: репчатый лук маринуется вместе с чесноком, семенами горчицы и перцем чили. Маринованный репчатый лук Консервированный сладкий перец с помидорами

Перец и помидоры берутся в равных пропорциях, чуть меньше — лука и моркови. Перец лучше брать красный и зеленый — для нарядной палитры. Консервированный сладкий перец с помидорами

Маринованные грибы

Простой универсальный рецепт, для которого можно брать любые грибы — хоть лисички, хоть белые. Маринованные грибы

Маринованная свекла

Сладкая свекла выдерживается в пряном маринаде с черным перцем, лавровым листом и гвоздикой. Свекла маринованная

Маринованный болгарский перец с крыжовником

Непривычное, но верное сочетание сладкого перца и кисло-сладкого крыжовника. Автор рецепта советует взять три вида перца — красный, желтый и зеленый. Маринованный болгарский перец с крыжовником

Соленый арбуз с капустой

Концентрат сока, соли и витамина С. Важно понимать, что эта заготовка не должна стерилизоваться, поэтому срок годности ее очень ограничен. Соленый арбуз с капустой

Помидоры, маринованные с душистым перцем

Проверенный поколениями суздальский рецепт из книги Евгении Дымовой «Вкус лета». Помидоры маринованные с душистым перцем

Из книги Евгении Дымовой «Вкус лета». Заготовки по этому рецепту мы делаем исключительно в трехлитровых банках. Узнали мы его от прекрасной хозяюшки и мастерицы Надежды, жены нашего бессменного управляющего домом в Суздале Николая Алексеевича. Открывая банку в зимний день, когда за окном танцует метель, добрым словом вспоминаем автора этой вкуснятины.

Консервированная скумбрия

Способ сделать вкусную скумбрию более пряной. Хранить этот продукт надо в холодильнике, но недолго. Консервированная скумбрия (тунец, бонито, макрель)

Консервированная черешня

Черешня погружается в густой сироп из вина и патоки с добавлением душистого и черного перца и цедры. Хочется съесть сразу, но лучше убрать в чулан. Консервированная черешня

Соленые огурцы с эстрагоном

Первые три дня огурцы готовятся в рассоле при комнатной температуре, на четвертый — закатываются в банку. К огурцам прилагаются эстрагон, листья вишни, черной смородины и даже дуба. Соленые огурцы с эстрагоном и листьями

Консервированный зеленый горошек

Проще простого: горошек 15 минут варится на медленном огне в воде с солью и сахаром, а после укладывается в банки в компании с лимонной кислотой. Консервированный зеленый горошек

Отдохнули на даче и привезли много горошка, а теперь не знаете, куда его девать? Не расстраивайтесь, ведь его легко можно законсервировать! Домашний консервированный горошек по вкусу ничем не хуже магазинного, зато вы можете быть уверенными, что в нём не содержатся вредные консерванты, которые добавляют при производстве магазинного горошка. Если хорошо простерилизовать банки и крышки, плотно закатать их и хранить в холодильнике — то горошек сможет простоять довольно долго. Но поверьте мне, он вам так понравится, что не задержится в холодильнике. Добавляйте его в салаты или просто подавайте к обеду в небольших пиалках.

Ткемали из красной смородины

Слегка отваренная красная смородина уваривается до густоты с кардамоном, тмином, кинзой и чесноком. Хранится в холодильнике. Ткемали из красной смородины