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Как приготовить десерты, помогающие перенести жару
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Как приготовить десерты, помогающие перенести жару 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Летний зной напал на столицу. Самое время приготовить что-то холодное, но вкусное.
Клубничный сорбет
■ Свежая клубника — 1 кг  ■ Сахар — 0,5 кг  ■ Лимон — 1 шт.
Ягоды промойте и отделите от них плодоножки. В блендере превратите ягоды в пюре, а полученную смесь протрите сквозь сито, чтобы избавиться от семян. Сварите сироп, остудите его и влейте в ягодное пюре, добавив сок лимона. Тщательно перемешайте и поместите в морозилку. Каждый час перемешивайте, тогда десерт получится воздушным и нежным.
Персиковое желе
■ Персики — 2 шт.
■ Вода — 500 мл  ■ Сахар — 3 ст. л.
■ Желатин — 20 г  Персики очищаем от кожуры и режем на дольки. Три минуты варим вместе с сахаром, а затем остужаем до температуры 80 градусов и добавляем желатин. В блендере превращаем смесь в пюре и отправляем в холодильник, чтобы лакомство застыло. Через 4–5 часов летний десерт готов!
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