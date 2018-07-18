Как приготовить десерты, помогающие перенести жару

Летний зной напал на столицу. Самое время приготовить что-то холодное, но вкусное.

Клубничный сорбет

■ Свежая клубника — 1 кг ■ Сахар — 0,5 кг ■ Лимон — 1 шт.

Ягоды промойте и отделите от них плодоножки. В блендере превратите ягоды в пюре, а полученную смесь протрите сквозь сито, чтобы избавиться от семян. Сварите сироп, остудите его и влейте в ягодное пюре, добавив сок лимона. Тщательно перемешайте и поместите в морозилку. Каждый час перемешивайте, тогда десерт получится воздушным и нежным.

Персиковое желе

■ Персики — 2 шт.

■ Вода — 500 мл ■ Сахар — 3 ст. л.

■ Желатин — 20 г Персики очищаем от кожуры и режем на дольки. Три минуты варим вместе с сахаром, а затем остужаем до температуры 80 градусов и добавляем желатин. В блендере превращаем смесь в пюре и отправляем в холодильник, чтобы лакомство застыло. Через 4–5 часов летний десерт готов!