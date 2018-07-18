Какие продукты поднимают иммунитет?

Фото: Fotolia/yingthunКакие продукты поднимают иммунитет?Сильная иммунная система помогает сохранить здоровье человека. Могут ли определенные продукты питания стимулировать иммунную систему?

Иммунная система состоит из органов, клеток, тканей и белков. Вместе они осуществляют процессы борьбы с вирусами, бактериями и инородными телами, которые вызывают инфекцию или заболевание. Когда патогены попадают в организм, иммунная система высвобождает антитела, которые убивают их.

Включение определенных продуктов в рацион питания может усилить иммунный ответ человека. Здоровая сбалансированная диета играет жизненно важную роль в сохранении здоровья. Следующие продукты могут усилить иммунную систему:

Черника

Черника содержит тип флавоноида, называемого антоцианином, обладающим антиоксидантными свойствами, которые усиливают иммунную систему человека. Исследователи обнаружили, что люди, которые употребляли продукты богатые флавоноидами, с меньшей вероятностью имели инфекции верхних дыхательных путей или простуду.

Темный шоколад

Темный шоколад содержит антиоксидант, называемый теобромин, который помогает усилить иммунную систему, защищая клетки организма от свободных радикалов. Свободные радикалы — это молекулы, которые вырабатывает организм, они расщепляют пищу или вступают в контакт с загрязнителями. Свободные радикалы могут повредить клетки организма и способствовать заболеванию.

Несмотря на свои преимущества, темный шоколад содержит большое количество калорий и насыщенных жиров, поэтому потреблять его необходимо в умеренных количествах.

Куркума

Куркума — желтая специя, которую многие люди используют при приготовлении пищи. Она также присутствует в некоторых препаратах. Потребление куркумы может улучшить иммунный ответ человека. Это связано с куркумином, находящимся в соединениях куркумы. Куркумин обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Жирная рыба

Лосось, тунец и другие жирные сорта рыбы являются богатым источником омега-3 жирных кислот. Потребление омега-3 жирных кислот может снизить риск ревматоидного артрита (РА). РА является хроническим аутоиммунным состоянием, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует здоровую ткань организма.

Брокколи

Брокколи является источником витамина С. Она также содержит сильные антиоксиданты, такие как сульфорафан.

Сладкий картофель

Сладкий картофель богат бета-каротином, типом антиоксиданта, который придает кожуре картофеля оранжевый цвет. Бета-каротин является источником витамина А. Он помогает сделать кожу здоровой и может даже защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.

Шпинат

Шпинат помогает стимулировать иммунную систему, поскольку он содержит много важных питательных веществ и антиоксидантов, в том числе:

флавоноиды;

каротиноиды;

витамин С;

витамин Е.

Витамины C и E поддерживают иммунную систему. Исследования показывают, что флавоноиды могут предотвратить ОРВИ.

Имбирь

Люди используют имбирь в разнообразных блюдах и десертах, а также в чаях. Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Чеснок

Чеснок — это средство для профилактики простуды и других заболеваний.

Зеленый чай Зеленый чай содержит небольшое количество кофеина, поэтому люди могут наслаждаться им как альтернативой черному чаю или кофе. Зеленый чай может усилить иммунную систему и содержит флавоноиды, которые снижают риск простуды. Авторы одного из исследования заявили, что зеленый чай может помочь в лечении ревматоидного артрита.

Кефир

Кефир — это ферментированный напиток, который содержит живые культуры бактерий. Регулярное употребление кефира может:

уменьшить воспаление;

повысить антиоксидантную активность.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника являются вкусным дополнением к салатам. Они являются богатым источником витамина Е, антиоксиданта.

Так же, как и другие антиоксиданты, витамин Е улучшает иммунную функцию.

Миндаль

Миндаль — еще один источник витамина Е. Он также содержит марганец, магний и клетчатку. Небольшая горстка или четверть чашки миндаля — это здоровая закуска, которая может принести пользу иммунной системе.

Апельсины и киви

Апельсины и киви являются отличным источником витамина С.

Витамин С уменьшает длительность простудных симптомов и улучшает функцию иммунной системы человека.

Красный перец

Красный перец является отличным источником витамина С.

Другие способы повышения иммунной системы:

избегать курения;

поддерживать здоровый вес;

избегать употребления алкоголя;

иметь достаточный сон;

минимизировать стресс;

мыть руки и соблюдать гигиену полости рта.

Важно помнить, что употребление здоровой сбалансированной пищи — это всего лишь один из способов поддержания иммунного здоровья.

Выводы

Необходимо помнить о других факторах образа жизни, которые могут повлиять на здоровье иммунной системы, таких как физические упражнения, отказ от курения и алкоголя.