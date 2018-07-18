Сделай это по-быстрому: 9 полезных перекусов от звезд

Айза Анохина. Мама. Основательница Ai Lab Яблочные панкейки

Яблоко — 1шт. Яйцо — 1шт. Овсяные хлопья — 4 ст.л. Кокосовая стружка — 2 ч.л. Корица и подсластитель по вкусу

Яблоко натрите на терке, хлопья превратите в муку с помощью блендера. Соедините тертое яблоко, овсяные хлопья, яйцо и кокосовую стружку. Жарьте на раскалённой сковороде. Можете подавать с корицей, мёдом или вареньем.

Анастасия Решетова. Модель. Соосновательница!NHYPE beauty zone

Фитнес-роллы без риса

Лист Нори — 1 шт. Семга — 20 г Авокадо — 20 г Зеленый лук Нарежьте авокадо, огурец и семгу. Выложите на лист Нори. Добавьте перышки лука. Сверните ролл. Разрежьте на 8 частей. Добавьте имбирь и васаби по вкусу.

Гладкой стороной вниз также добавить «пёрышки» лука и завернуть их в ролл. Порезать на 8 частей и добавить имбирь/васаби по вкусу.

Самира Мустафьева. Чемпионка мира. Основательница студии SMStetching

Салат с брокколи, помидорами и сладким перцем

Брокколи — 300 г Помидор — 2 шт. Сладкий перец — 2 шт. Красный лук — 1 шт. Соевый соус — 2 ст.л. Оливковое масло — 2 ст.л. Соль Перец

Снимите кожицу с помидоров и нарежьте дольками, перец –кубиками. Брокколи разберите на соцветия. Овощи (кроме лука) приготовьте на пару. Остудите. Заправьте смесью из оливкового масла и соевого соуса. Добавьте тонко нарезанный лук. Готово!

Сати Казанова. Певица

Каша из пророщенной фасоли

Зеленая гречка — 50 г Пророщенная фасоль — 50 г Белые сушеные грибы — 15 г Специи Куркума Стакан воды

Каша готовится в мультиварке. Засыпьте крупы, добавьте размоченные и нарезанные белые грибы. Специи. Залейте водой. Выберите режим «гречка». Приятного аппетита.

Ксения Шипилова. Основательница Keeplooking

Салат из пекинской капусты с овощами и куриной грудкой

Пекинская капуста — 1 качан Куриная грудка — 1 шт. Огурец — 2 шт. Болгарский перец — 1 шт. Консервированная кукуруза — 1 банка Сметана Зелень

Вымойте овощи и зелень. Нарежьте пекинскую капусту, выложите в салатник. Отварную грудку нарежьте и добавьте к капусте. Перец нарежьте соломкой, огурцы — небольшими ломтиками. Зелень мелко порубите. Добавьте кукурузу. Посолите. Заправьте сметаной. Подавайте к столу.

Виктория Манасир. Основательница VikiLand

Сухофрукты без сахара

Сухофрукты — простой и доступный перекус для тех, у кого совсем нет времени. У них практически на 100% такой же состав, как и в свежих фруктах — сохраняют все витамины, микро— и макроэлементы. Мой выбор — сублимированные ягоды годжи.

Татьяна Рыбакова. Создательница онлайн-курса «Похудей за 12 недель»

Зеленый смузи

Шпинат — 1 чашка Сельдерей — 1 стебель Зеленое яблоко — 1 шт. Мята Вода

Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте водой. Измельчите. При желании для сладости можно добавить половину банана или несколько фиников.

@Tatoshe4ka. Основательница блога о путешествиях

Цельнозерновые тосты с авокадо

Спелый авокадо — 1шт. Цельнозерновые тосты — 2 шт. Помидор –1 шт. Яйцо — 1 шт. Копченая паприка

Спелый авокадо разомните вилкой, добавьте по вкусу соль, перец, копченую паприку. Небольшой помидор бланшируйте, снимите кожуру и мелко нарежьте. Поджарьте в тостере два куска цельнозернового хлеба. Выложите сальсу, яйцо, посыпьте зеленью.

@Nikkoko. YouTube— блогер

Хрустящий салат с тунцом

Китайская капуста — 6 крупных листьев Морковь — 1 шт. Белый лук Кукуруза — 200г Красный перец — 1 шт. Тунец — 185 г Овощи нарежьте соломкой. Тунец разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты. Все!