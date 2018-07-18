Салат с креветками и сладким перцем

Салат с креветками и сладким перцем — это легкий вариант ужина для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты

Креветки

250 г перец сладкий

3-4 шт.

лук репчатый

1/2 шт.

зелень сельдерея

2 ст. л.

соль

по вкусу

перец черный

по вкусу

лимон

0,5 шт.

сметана

по вкусу

Способ приготовления

Сладкий перец промойте, очистите от плодоножек и семян, нарежьте соломкой.

Соедините перец с разрезанными вдоль пополам креветками, зеленью сельдерея, нарезанным кольцами и ошпаренным луком.

Заправьте салат солью и перцем.

Сбрызните лимонным соком, по желанию вы можете добавить сметану.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная