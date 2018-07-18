Салат с креветками и сладким перцем — это легкий вариант ужина для тех, кто следит за фигурой.
Ингредиенты
Креветки
250 г перец сладкий
3-4 шт.
лук репчатый
1/2 шт.
зелень сельдерея
2 ст. л.
соль
по вкусу
перец черный
по вкусу
лимон
0,5 шт.
сметана
по вкусу
Способ приготовления
Сладкий перец промойте, очистите от плодоножек и семян, нарежьте соломкой.
Соедините перец с разрезанными вдоль пополам креветками, зеленью сельдерея, нарезанным кольцами и ошпаренным луком.
Заправьте салат солью и перцем.
Сбрызните лимонным соком, по желанию вы можете добавить сметану.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная