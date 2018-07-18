Салат с кукурузой 

Если у вас нет времени готовить ужин, не беда! Всегда можно перекусить салатом с кукурузой!
Ингредиенты
Кукуруза 700 г морковь 3 шт.
стебель сельдерея 5 шт.
салат 6-7 шт.
растительное масло 4-5 ст. л.
соль по вкусу
Способ приготовления
Кукурузу отварить и добавить отваренную и нарезанную мелкими кубиками морковь, посолить и уложить горкой в салатник. Добавить кубики сельдерея, листья салата, полить маслом.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Легкий салат готов!