Салат с кукурузой

Если у вас нет времени готовить ужин, не беда! Всегда можно перекусить салатом с кукурузой!

Ингредиенты

Кукуруза 700 г морковь 3 шт.

стебель сельдерея 5 шт.

салат 6-7 шт.

растительное масло 4-5 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления

Кукурузу отварить и добавить отваренную и нарезанную мелкими кубиками морковь, посолить и уложить горкой в салатник. Добавить кубики сельдерея, листья салата, полить маслом.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Легкий салат готов!