Тирамису с грушей

Если вы любите этот вкуснейший итальянский десерт, предлагаем вам немного отойти от классического рецепта и приготовить тирамису с грушей в сладком винном сиропе.

Ингредиенты

Груша (крупная) 1 шт.

апельсиновый сок 250 мл сахар 3 ст. л.

сухое красное вино 250 мл сахарная пудра 0,5 ст. л.

жирные сливки 100 мл маскарпоне 200 г печенье савоярди 20 шт.

Способ приготовления

Вино влейте в кастрюлю, добавьте 2 ст. л. сахара и варите до состояния густого сиропа.

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Грушу очистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкими дольками. Сложите в миску и залейте горячим винным сиропом, оставьте на 15-20 минут.

Сливки взбейте вместе с сахарной пудрой. Затем добавьте маскарпоне и аккуратно перемешайте лопаткой.

Апельсиновый сок вскипятите, добавьте 1 ст. л. сахара и снимите с огня. Выкладывайте в стеклянные бокалы или большую форму слоями печенье, пропитанное апельсиновым соком, крем из маскарпоне и дольки груши. Поместите в холодильник на 1 час. При подаче посыпьте сахарной пудрой и полейте оставшимся винным сиропом.