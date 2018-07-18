Если вы любите этот вкуснейший итальянский десерт, предлагаем вам немного отойти от классического рецепта и приготовить тирамису с грушей в сладком винном сиропе.
Ингредиенты
Груша (крупная) 1 шт.
апельсиновый сок 250 мл сахар 3 ст. л.
сухое красное вино 250 мл сахарная пудра 0,5 ст. л.
жирные сливки 100 мл маскарпоне 200 г печенье савоярди 20 шт.
Способ приготовления
Вино влейте в кастрюлю, добавьте 2 ст. л. сахара и варите до состояния густого сиропа.
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Грушу очистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкими дольками. Сложите в миску и залейте горячим винным сиропом, оставьте на 15-20 минут.
Сливки взбейте вместе с сахарной пудрой. Затем добавьте маскарпоне и аккуратно перемешайте лопаткой.
Апельсиновый сок вскипятите, добавьте 1 ст. л. сахара и снимите с огня. Выкладывайте в стеклянные бокалы или большую форму слоями печенье, пропитанное апельсиновым соком, крем из маскарпоне и дольки груши. Поместите в холодильник на 1 час. При подаче посыпьте сахарной пудрой и полейте оставшимся винным сиропом.