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Салат куриный с майонезом
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Салат куриный с майонезом 

Карельские вести 1 час назад
Вашему вниманию предлагается еще один вкусный рецепт для праздничного застолья!
Ингредиенты
Куриные окорочка 2 шт.
маслины или оливки без косточек 1 банка
ветчина 300 г  лук 1 шт.
яйца 4 шт.
картофель 4 шт.
майонез по вкусу
Способ приготовления
Окорочка отварить, мелко нарезать, оливки порезать колесиками, ветчину, лук, вареные яйца и картофель — кубиками, посолить, смешать с майонезом.
Салат готов, приятного аппетита!
Время готовки30 мин Количество персон9 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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