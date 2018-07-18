Салат куриный с майонезом 

Вашему вниманию предлагается еще один вкусный рецепт для праздничного застолья!
Ингредиенты
Куриные окорочка 2 шт.
маслины или оливки без косточек 1 банка
ветчина 300 г лук 1 шт.
яйца 4 шт.
картофель 4 шт.
майонез по вкусу
Способ приготовления
Окорочка отварить, мелко нарезать, оливки порезать колесиками, ветчину, лук, вареные яйца и картофель — кубиками, посолить, смешать с майонезом.
Салат готов, приятного аппетита!
Время готовки30 мин Количество персон9 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная