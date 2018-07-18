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Хлебный пудинг с яблоками
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Хлебный пудинг с яблоками 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Нежный пудинг из сладкой сдобы с яблоками и изюмом.
Ингредиенты
Сдобные булки или хала 450 г  яблоко 1 шт.
изюм 50 г  молоко 500 мл  яйца 3 шт.
сахар 70 г  корица по вкусу
мускатный орех по вкусу
сушеный имбирь по вкусу
ваниль по вкусу
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170 градусов. Сдобу порежьте на небольшие кусочки, выложите на противень в один слой и поместите в духовку на 10-12 минут (в процессе перемешайте один раз).
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Яблоко очистите и нарежьте небольшими кубиками. Изюм ненадолго замочите в теплой воде.
Форму для выпечки хорошо смажьте сливочным маслом.
Смешайте в большой миске яблоко, изюм и кусочки сдобы. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром. Добавьте ваниль, соль и специи, взбейте.
Молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Медленно влейте молоко в яичную смесь, не прекращая взбивать.
Выложите хлебно-яблочную смесь в форму. Сверху залейте смесью молока и яиц. Оставьте пропитаться на 10-15 минут. Затем поместите в духовку и выпекайте около 35-40 минут.
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