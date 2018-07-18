Хлебный пудинг с яблоками

Нежный пудинг из сладкой сдобы с яблоками и изюмом.

Ингредиенты

Сдобные булки или хала 450 г яблоко 1 шт.

изюм 50 г молоко 500 мл яйца 3 шт.

сахар 70 г корица по вкусу

мускатный орех по вкусу

сушеный имбирь по вкусу

ваниль по вкусу

соль 1 щепотка

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов. Сдобу порежьте на небольшие кусочки, выложите на противень в один слой и поместите в духовку на 10-12 минут (в процессе перемешайте один раз).

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Яблоко очистите и нарежьте небольшими кубиками. Изюм ненадолго замочите в теплой воде.

Форму для выпечки хорошо смажьте сливочным маслом.

Смешайте в большой миске яблоко, изюм и кусочки сдобы. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром. Добавьте ваниль, соль и специи, взбейте.

Молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Медленно влейте молоко в яичную смесь, не прекращая взбивать.

Выложите хлебно-яблочную смесь в форму. Сверху залейте смесью молока и яиц. Оставьте пропитаться на 10-15 минут. Затем поместите в духовку и выпекайте около 35-40 минут.