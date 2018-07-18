Острая закуска из брынзы

Вот такую простую но вкусную закуску из брынзы вы сможете подать к своему столу.

Ингредиенты

Брынза 200 г перец сладкий 2 шт.

чеснок 2 зубчика

сметана 2 ст. л.

зелень петрушки по вкусу

зелень укропа по вкусу

перец красный молотый по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Брынзу и перец нарежьте кубиками. Зелень и чеснок измельчите в блендере, смешайте со сметаной, брынзой и перцем. Посолите, поперчите и перемешайте.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Подавайте со свежими огурцами и помидорами.