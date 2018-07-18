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Острая закуска из брынзы
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Острая закуска из брынзы 

Карельские вести 30 минут назад
Вот такую простую но вкусную закуску из брынзы вы сможете подать к своему столу.
Ингредиенты
Брынза 200 г  перец сладкий 2 шт.
чеснок 2 зубчика
сметана 2 ст. л.
зелень петрушки по вкусу
зелень укропа по вкусу
перец красный молотый по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Брынзу и перец нарежьте кубиками. Зелень и чеснок измельчите в блендере, смешайте со сметаной, брынзой и перцем. Посолите, поперчите и перемешайте.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Подавайте со свежими огурцами и помидорами.
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