Острая закуска из брынзы 

Вот такую простую но вкусную закуску из брынзы вы сможете подать к своему столу.
Ингредиенты
Брынза 200 г перец сладкий 2 шт.
чеснок 2 зубчика
сметана 2 ст. л.
зелень петрушки по вкусу
зелень укропа по вкусу
перец красный молотый по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Брынзу и перец нарежьте кубиками. Зелень и чеснок измельчите в блендере, смешайте со сметаной, брынзой и перцем. Посолите, поперчите и перемешайте.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Подавайте со свежими огурцами и помидорами.