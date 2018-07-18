Новогодние «Часы»

Вот такой необычно украшенный салат сможет украсить и ваш праздничный стол.

Ингредиенты

Филе курицы 300 г яйца 5 шт.

чернослив 150 г грецкие орехи 100 г сыр 100 г майонез по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Филе отварить до готовности. Остудить. Филе мелко нарезать. Чернослив мелко нарезать. Орехи измельчить в блендере или порубить ножом.

Время готовки45 мин Количество персон7 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Отделить белки от желтков. Белки натереть на мелкой терке. Желтки натереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке.

На дно тарелки выложить филе, посолить, смазать майонезом. На филе выложить желтки, смазать тонким слоем майонеза. На желтки выложить чернослив, немного смазать майонезом. На чернослив выложить сыр, немного смазать майонезом. На сыр выложить орехи, немного смазать майонезом. На орехи выложить белки.

Украсить салат по вкусу. Сделать циферблат из тонко нарезанной моркови.