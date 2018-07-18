Шоколадный фондан

Фондан — это невероятно вкусное шоколадное пирожное с жидкой начинкой.

Ингредиенты

Яйцо 1 шт.

яичный желток 1 шт.

шоколад 70 г сливочное масло 60 г сахар 6 ч. л.

мука 7 ст. л.

растительное масло 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Растопите масло в маленькой кастрюльке на медленном огне. Добавьте шоколад, поломанный на маленькие кусочки. Когда он расплавится, поместите кастрюльку в миску с холодной водой.

Взболтайте яйцо с желтком, добавьте сахар и взбейте венчиком.

Когда шоколад охладится, добавьте в него яичную смесь и муку, тщательно перемешайте.

Смажьте формочки для кексов растительным маслом. Разложите в них тесто. Поместите в духовку на 10 минут. Затем охладите в течение нескольких минут и аккуратно выньте из форм на тарелки. Посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с мороженым.