Минералка и копчености. Продукты, которые подделывают чаще всего

Подделка продуктов питания является чрезвычайно выгодной, поэтому многие покупатели получают некачественный товар. Даже привычная для всех еда из магазинов может оказаться не тем, чем кажется, поэтому нужно знать, какие продукты чаще всего имеют сомнительное происхождение.

Корица

Дешевый аналог всеми любимой корицы продается повсеместно, а именуют его кассия. Изготовлением товара чаще всего занимаются в Китае, а также на просторах Вьетнама и Индонезии. Обычно производят ее из местных деревьев, а итоговый продукт способен провоцировать мигрень. Корица в своем первоначальном виде изготовлена из достаточно тонкого слоя коры дерева. Она хрупкая и имеет светлый оттенок, а на срезе походит на свиток из тонких листов.

Минеральная вода

Настоящая минералка попадает в бутылку сразу из источника, благодаря чему успешно сохраняет полезные качества. Это стало причиной изготовления поддельной воды, которая состоит из обычной водопроводной, но с добавлением йода и соли. Качественная минералка обязательно будет иметь указание происхождения, а также точные назначения по употреблению, например, гастрит или болезни почек.

Взбитые сливки

Довольно часто производители не кладут сливки в свой товар, называя его вместо этого взбитым кремом или молочным продуктом. В первую очередь фальсифицированные взбитые сливки выдает их состав, поскольку в первых строках обычно упоминаются растительные жиры и сахар, а не непосредственно сливки. Заменители также не падают и красиво выглядят долгое время, поэтому с ними легко работать.

Поддельный товар предлагается повсеместно, и опознать его лишь по вкусовым качествам бывает непросто. Производители умело заменяют полноценную черную икру подкрашенной икрой щуки, тобико может оказаться икрой мойвы, а красная весьма нередко в итоге оказывается желатином. Эксперты поясняют, что около трети данного продукта в Европе является подделкой.

Морской гребешок

Этот моллюск довольно дорогой в современное время, поэтому продавцы рады заменить его на более дешевые аналоги. К примеру, под видом гребешков могут предлагать мясо ската, акулы, морского конька и даже простой рыбный фарш. Однако настоящий моллюск точно можно приобрести исключительно в раковине.

Чтобы сэкономить на обрезках мясо производители научили склеивать их в один красивый стейк или любой другой кусок. Злоупотребление этого продукта с трансглутаминазом может привести к пищевому расстройству, аллергии и даже целиакии. Эксперты советуют покупать фермерское мясо и воздерживаться от полуфабрикатов.

Копчености

Вне зависимости от вида копчения, такие продукты нежелательно включать в рацион чаще, чем несколько раз в месяц. Натуральное копчение является длительным процессом, поэтому многие заменили его на «жидкий дым», наличие которого можно выявить по чрезмерно яркому золотистому цвету или неровному окрашиванию.