«Лизунам в постели не место!»: 8 историй об экспериментах в сексе

Секс бывает разным. В том числе грязным, причем вовсе не за счет запрещенных приемов или откровенных диалогов, а в прямом смысле. Вот несколько мужских историй об этом.

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«Насмотревшись кино, мы решили попробовать секс с использованием клубники и шоколадного сиропа. Все оказалось сложнее, чем мы думали! В итоге мы испачкали шоколадом и друг друга, и постель, и даже стену! Развлеклись, ничего не скажешь», — Марк, 29 лет.

«Мы занимались сексом, намазавшись массажным маслом. Сам процесс был довольно приятен, но масло намочило простыни и испортило матрас. Мы как-то не подумали взять непромокаемое белье или подложить полотенце, а еще использовали слишком много масла», — Борис, 28 лет.

«Мы пришли домой с большой бутылкой лубриканта. Не знаю, что нами двигало, но мы решили покрыть им друг друга целиком. В процессе мы заснули, а поутру оказалось, что мы оба блестим, как Нео в «Матрице»», — Денис, 27 лет.

«Я был на вечеринке, где мы делали лизунов своими руками. Забава детская, но нам очень понравилось. Потом мы с девушкой вернулись домой и решили оставить друг на друге липкие отпечатки. Занялись сексом, и смесь оказалась буквально везде! Простыни пришлось выбросить, отстирать их было невозможно. Правда, секс был прекрасным и все искупил», — Антон, 25 лет.

«Мы увлеклись взбитыми сливками. Это довольно пошло, но слизывать их друг с друга оказалось неожиданно весело. Потом мы его недостаточно хорошо смыли, и наутро взбитые сливки при комнатной температуре пахли просто ужасно», — Кирилл, 28 лет.

«Мы купили парочку ароматизированных масел для тела. Они странно пахли и были ужасно липкими. Такое чувство, что нас обмазали клеем. Мы испачкали все вокруг: подушки, покрывало, обивку дивана… К счастью, масло довольно хорошо смывалось в душе, но вот секса потом уже не хотелось», — Андрей, 30 лет.

«Мы решили попробовать новый лубрикант, но не представляли, что при нажатии на бутылку выжмем его на себя и все вокруг!» — Николай, 27 лет.

«Взбитые сливки и вишня. Звучит романтично, но попробуйте красиво нанести сливки на тело! Мы испачкали волосы, крем забился в нос, а вишня оставила следы на простынях», — Петр, 28 лет.

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