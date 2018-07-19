10 крутых способов сделать холодный кофе

И пусть поклонники чая твердо уверены, что наш любимый напиток вредный и невкусный, мы с радостью делаем первый глоток кофе утром и с нетерпением ждем перерыва, чтобы им насладиться. Но с приходом лета кофе меняется. Теперь он не согревающий и пряный, а прохладный и освежающий.

Мы уверены, что не стоит отказываться от любимого напитка из-за жары. Побалуйте себя холодным кофе, приготовленным по этим крутым рецептам.

Источник: AdMe.ru Мятно-шоколадный кофе

Вам понадобятся:

300–350 мл крепкого свежесваренного кофе

30–50 г горького шоколада

2–4 ст. л. мятного сиропа или ликера

100 г сливочного мороженого

Приготовление:

Сварить кофе, в еще горячем кофе растворить шоколад. Немного охладить, добавить половину мороженого, мятный сироп или ликер, несколько кубиков льда и взбить в блендере. При подаче присыпать ледяной крошкой, добавить оставшееся мороженое, при желании украсить мятой и тертым шоколадом.

Кофейный смузи

Вам понадобятся:

250 мл свежезаваренного и охлажденного кофе эспрессо

небольшой банан

250 мл обычного обезжиренного йогурта

1/4 ч. л. корицы

1/2 ст. л. натурального несладкого какао-порошка

Приготовление:

Пюрируйте банан, добавьте йогурт и взбейте. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте. Добавьте какао и корицу по вкусу.

Молоко с кофейным льдом

Вам понадобятся:

5 ч. л. растворимого кофе

5 ч. л. сахара

щепотка ванилина

250 мл кипятка

250 мл молока

Приготовление: Залить сахар и кофе кипятком, перемешать. Дать немного остыть, добавить ванилин и вылить в формочки для льда. Поставить в морозильную камеру, чтобы лед застыл. Насыпать кофейный лед в стаканы, залить холодным молоком. Поставить в холодильник на 10–15 минут, чтобы лед слегка подтаял и смешался с молоком.

Холодный лавандовый раф-кофе

Вам понадобятся:

100 мл сливок 11%-ной жирности

1,5 ч. л. молотого кофе

100 мл воды

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. сухих цветков лаванды

колотый лед Приготовление: Залейте кофе холодной водой, доведите до кипения и снимите с огня. Смешайте в кофемолке сахар с лавандой. Высыпьте эту смесь в кофе и перемешайте. Влейте в кофе сливки. Нагрейте до кипения. Взбейте миксером до пышной пены. Добавьте колотый лед. Можно украсить сушеной веточкой лаванды.

Кофейный молочный коктейль

Вам понадобятся:

1 стакан кофе со льдом

1 стакан молока

2 стакана кофейного мороженого

1 стакан ванильного мороженого

1–2 пончика

4 кубика льда

корица, сахар — по желанию

Приготовление: Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Перед подачей немного смочите водой края бокалов и обсыпьте их смесью сахара с корицей. Аккуратно разлейте кофейный коктейль в бокалы и подавайте к столу.

Ямайский кофе со льдом

Вам понадобятся:

30 г темного рома

30 г кофейного ликера

3 ст. л. взбитых сливок

120 г черного кофе

лед и веточки мяты для подачи

Приготовление:

Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.

Домашний холодный капучино

Вам понадобятся:

1 стакан молока

1 ст. л. шоколадного сиропа

1 ч. л. растворимого кофе (порошок)

2 кубика льда

сахар

корица

Приготовление: В блендере соединяем молоко, шоколадный сироп, кофе и лед. Взбиваем до образования пены. Затем добавляем по вкусу сахар. Разливаем напиток в бокалы, украшаем корицей (по желанию). Подаем сразу.

Ольенг (кофе со льдом по-тайски)

Вам понадобятся:

4 стакана сваренного крепкого кофе

2 стакана сливок

3/4 стакана сгущенного молока

3 ст. л. сахара

2 ч. л. молотого кардамона

1/4 ч. л. мелко молотого миндаля

колотый или замороженный мелкими кубиками лед Приготовление: Ставим кастрюлю на средний огонь, наливаем в нее сливки, добавляем сахар и кардамон. Дожидаемся, пока сливки только начнут закипать, и сразу выключаем огонь. Даем настояться 15 минут под крышкой. Затем добавляем молотый миндаль. Перед подачей наполняем 4 стакана льдом, добавляем поровну ароматизированные сливки. Сверху аккуратно наливаем в стаканы кофе.

Ледяной апельсиновый кофе

Вам понадобятся:

свежевыжатый сок 2 апельсинов

цедра (кусочки) 2 выжатых апельсинов

1 стакан воды

1 стакан (или чуть меньше) сахара

4 стакана холодного кофе (6 ч. л. растворимого кофе на 4 стакана воды)

Приготовление: Закладываем кусочки апельсиновой цедры в кастрюлю с водой и сахаром. Кипятим все в течение 5 минут. Убираем кусочки цедры и охлаждаем сироп. Затем смешиваем апельсиновый сок с кофе и получившимся сиропом. Наливаем апельсиновый кофе в высокие бокалы и сверху закладываем измельченный лед. Украшаем все долькой апельсина.

«Инь-ян» — холодный кофе-чай Вам понадобятся:

3 сорта черного чая (1/2 ч. л. каждого)

кофе черный для фильтра

1 баночка концентрированного молока

сахар — по вкусу

лед для сервировки

Приготовление: Сначала завариваем чай. Берем маленькую кастрюльку с 1/2 л воды. Бросаем 3 сорта чая и даем покипеть минут 5. Параллельно завариваем некрепкий кофе. Затем процеживаем чай, добавляем сахар по вкусу и концентрированное молоко. Крепость чая можно отрегулировать, добавив воды по желанию. Наконец, в бокал наливаем молочный чай (7 частей), сверху наливаем кофе (3 части), добавляем лед.