10 крутых способов сделать холодный кофе 

И пусть поклонники чая твердо уверены, что наш любимый напиток вредный и невкусный, мы с радостью делаем первый глоток кофе утром и с нетерпением ждем перерыва, чтобы им насладиться. Но с приходом лета кофе меняется. Теперь он не согревающий и пряный, а прохладный и освежающий.
Мы уверены, что не стоит отказываться от любимого напитка из-за жары. Побалуйте себя холодным кофе, приготовленным по этим крутым рецептам.
Источник: AdMe.ru Мятно-шоколадный кофе
Вам понадобятся:
300–350 мл крепкого свежесваренного кофе
30–50 г горького шоколада
2–4 ст. л. мятного сиропа или ликера
100 г сливочного мороженого
Приготовление:
Сварить кофе, в еще горячем кофе растворить шоколад. Немного охладить, добавить половину мороженого, мятный сироп или ликер, несколько кубиков льда и взбить в блендере. При подаче присыпать ледяной крошкой, добавить оставшееся мороженое, при желании украсить мятой и тертым шоколадом.
Кофейный смузи
Вам понадобятся:
250 мл свежезаваренного и охлажденного кофе эспрессо
небольшой банан
250 мл обычного обезжиренного йогурта
1/4 ч. л. корицы
1/2 ст. л. натурального несладкого какао-порошка
Приготовление:
Пюрируйте банан, добавьте йогурт и взбейте. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте. Добавьте какао и корицу по вкусу.
Молоко с кофейным льдом
Вам понадобятся:
5 ч. л. растворимого кофе
5 ч. л. сахара
щепотка ванилина
250 мл кипятка
250 мл молока
Приготовление: Залить сахар и кофе кипятком, перемешать. Дать немного остыть, добавить ванилин и вылить в формочки для льда. Поставить в морозильную камеру, чтобы лед застыл. Насыпать кофейный лед в стаканы, залить холодным молоком. Поставить в холодильник на 10–15 минут, чтобы лед слегка подтаял и смешался с молоком.
Холодный лавандовый раф-кофе
Вам понадобятся:
100 мл сливок 11%-ной жирности
1,5 ч. л. молотого кофе
100 мл воды
1 ч. л. сахара
0,5 ч. л. сухих цветков лаванды
колотый лед Приготовление: Залейте кофе холодной водой, доведите до кипения и снимите с огня. Смешайте в кофемолке сахар с лавандой. Высыпьте эту смесь в кофе и перемешайте. Влейте в кофе сливки. Нагрейте до кипения. Взбейте миксером до пышной пены. Добавьте колотый лед. Можно украсить сушеной веточкой лаванды.
Кофейный молочный коктейль
Вам понадобятся:
1 стакан кофе со льдом
1 стакан молока
2 стакана кофейного мороженого
1 стакан ванильного мороженого
1–2 пончика
4 кубика льда
корица, сахар — по желанию
Приготовление: Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Перед подачей немного смочите водой края бокалов и обсыпьте их смесью сахара с корицей. Аккуратно разлейте кофейный коктейль в бокалы и подавайте к столу.
Ямайский кофе со льдом
Вам понадобятся:
30 г темного рома
30 г кофейного ликера
3 ст. л. взбитых сливок
120 г черного кофе
лед и веточки мяты для подачи
Приготовление:
Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.
Домашний холодный капучино
Вам понадобятся:
1 стакан молока
1 ст. л. шоколадного сиропа
1 ч. л. растворимого кофе (порошок)
2 кубика льда
сахар
корица
Приготовление: В блендере соединяем молоко, шоколадный сироп, кофе и лед. Взбиваем до образования пены. Затем добавляем по вкусу сахар. Разливаем напиток в бокалы, украшаем корицей (по желанию). Подаем сразу.
Ольенг (кофе со льдом по-тайски)
Вам понадобятся:
4 стакана сваренного крепкого кофе
2 стакана сливок
3/4 стакана сгущенного молока
3 ст. л. сахара
2 ч. л. молотого кардамона
1/4 ч. л. мелко молотого миндаля
колотый или замороженный мелкими кубиками лед Приготовление: Ставим кастрюлю на средний огонь, наливаем в нее сливки, добавляем сахар и кардамон. Дожидаемся, пока сливки только начнут закипать, и сразу выключаем огонь. Даем настояться 15 минут под крышкой. Затем добавляем молотый миндаль. Перед подачей наполняем 4 стакана льдом, добавляем поровну ароматизированные сливки. Сверху аккуратно наливаем в стаканы кофе.
Ледяной апельсиновый кофе
Вам понадобятся:
свежевыжатый сок 2 апельсинов
цедра (кусочки) 2 выжатых апельсинов
1 стакан воды
1 стакан (или чуть меньше) сахара
4 стакана холодного кофе (6 ч. л. растворимого кофе на 4 стакана воды)
Приготовление: Закладываем кусочки апельсиновой цедры в кастрюлю с водой и сахаром. Кипятим все в течение 5 минут. Убираем кусочки цедры и охлаждаем сироп. Затем смешиваем апельсиновый сок с кофе и получившимся сиропом. Наливаем апельсиновый кофе в высокие бокалы и сверху закладываем измельченный лед. Украшаем все долькой апельсина.
«Инь-ян» — холодный кофе-чай Вам понадобятся:
3 сорта черного чая (1/2 ч. л. каждого)
кофе черный для фильтра
1 баночка концентрированного молока
сахар — по вкусу
лед для сервировки
Приготовление: Сначала завариваем чай. Берем маленькую кастрюльку с 1/2 л воды. Бросаем 3 сорта чая и даем покипеть минут 5. Параллельно завариваем некрепкий кофе. Затем процеживаем чай, добавляем сахар по вкусу и концентрированное молоко. Крепость чая можно отрегулировать, добавив воды по желанию. Наконец, в бокал наливаем молочный чай (7 частей), сверху наливаем кофе (3 части), добавляем лед.