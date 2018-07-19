8 классных рецептов салатов с сезонными ягодами

Надоело есть ягоды просто так? Попробуйте приготовить один из этих крутых салатов с самым главным сезонным продуктом! Вы увидите, как ягоды превращаются в настоящий суперфуд, а ваши блюда — в кулинарные шедевры.

Сочные и ароматные арбузы уже начинают появляться на рынках, а это значит, что пора готовить Капрезе с самой сезонной ягодой. Этот салат просто создан для лета! В рецепте мы специально не указали количество ингредиентов, поскольку здесь оно зависит лишь от количества порций, которое вам потребуется.

1. Арбуз нарежьте не слишком крупными кубиками, а сыр — круглыми ломтиками.

2. На тарелках разложите, чередуя, кусочки арбуза и моцареллы.

3. Сбрызните салат бальзамическим уксусом, по вкусу посолите и поперчите.

4. Разложив сверху листья базилика, полейте салат оливковым маслом и подавайте.

Самое сытное блюдо в нашей подборке. Салат или паста? Готовьте и решайте сами!

1. Сварите пасту аль денте, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду и оставьте фарфалле в кастрюле.

2. В небольшой сковороде разогрейте бальзамический уксус и дайте ему покипеть на медленном огне около 10-ти минут, пока он не загустеет.

3. В салатной чаше смешайте сыр, клубнику и шпинат. По вкусу приправьте солью и перцем.

4. В салатную чашу добавьте пасту и снова перемешайте все ингредиенты.

5. Перед подачей полейте блюдо получившейся глазурью и по желанию украсьте миндальной стружкой.

Невероятно изысканный, легкий и полезный салат с двумя самыми сочными сезонными ягодами — малиной и черникой. Это блюдо станет главным украшением как праздничного стола, так и неформального пикника.

1. Приготовьте заправку: до однородной консистенции смешайте в блендере 65 г малины, соль и перец, мелко нарубленный чеснок, горчицу, сахар, базилик, малиновый уксус и оливковое масло. Пока будете готовить сам салат, держите заправку в холодильнике.

2. В салатной чаше смешайте остальную малину, чернику, шпинат, лук и сыр.

3. Добавьте к салату заправку и перемешайте.

4. Подавайте готовый салат сразу же, по желанию украсив его миндальной стружкой.

Идеальное блюдо для позднего ужина в жаркий летний день. Свежий, яркий вкус, максимум пользы и минимум калорий.

1. Сделайте заправку. В отдельной небольшой миске смешайте кумин и куркуму с оливковым маслом. Добавьте соль и перец.

2. В салатную чашу переложите кусочки апельсинов. Сок, который остался после нарезки апельсинов, добавьте к заправке.

3. Добавьте к апельсинам смородину и рукколу. Перемешайте.

4. Подавайте салат, полив его получившейся заправкой.

Очень необычный и при этом легкий в приготовлении салат на основе самых полезных продуктов. Кстати, этот рецепт идеально подходит для палео диеты!

1. Цуккини обжарьте на оливковом масле, посолив и поперчив.

2. В салатной чаше смешайте салат, нарезанный на мелкие кусочки лосось, авокадо и готовые цуккини.

3. Разложите салат по тарелкам, выложив сверху малину, заправив бальзамическим уксусом и сбрызнув лимонным соком.

Сезонная версия легендарного американского салата. В число его основных ингредиентов входят зелень, помидоры, куриное мясо, авокадо, бекон и яйца. С клубникой он получается очень свежим, летним и оригинальным.

1. Приготовьте заправку. Все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции.

2. Куриную грудку отварите или обжарьте на сковороде в оливковом масле с солью и перцем, а затем нарежьте длинными ломтиками.

3. В большую тарелку выложите листья салата и полейте их 1/2 частью заправки. Сверху выложите курицу, клубнику, авокадо, лук, сыр, прошутто и кусочки яйца. Приправьте все солью и перцем.

4. Подавайте салат в большой тарелке. Заправку подавайте отдельно в соуснице.

Этот оригинальный салат подойдет и для завтрака, и для ланча, и для легкого ужина. Сможете ли вы удержаться, чтобы не выложить фото готового блюдо в Инстаграм?

1. В две тарелки, в которых вы будете подавать салат, выложите зелень.

2. Сверху зелени выложите ломтики персика, ягоды, сыр и грецкий орех.

3. Приготовьте заправку, в отдельной миске тщательно смешав уксус, масло и сахар.

4. Подавайте салат сразу же, полив его получившейся заправкой.

Очень праздничный и яркий салат. А черешня на гриле — это отдельная история, в которую вы влюбитесь раз и навсегда.

1. Духовку поставьте разогреваться на 200 градусов. В небольшой миске смешайте сахар с водой и поместите туда орехи. Затем переложите их на лист, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте около 10-15-ти минут, чтобы они покрылись глазурью. Вынув из духовки, охладите орехи и произвольно измельчите их.

2. В отдельную миску выложите половинки черешни и смешайте их с бальзамическим уксусом. Обжарьте черешню на гриле в течение 5-ти минут.

3. В большой салатной чаше смешайте листья салата, черешню, приготовленную на гриле, ягоды черники, козий сыр и карамелизированный фундук.

4. Заправьте салат бальзамическим уксусом по вкусу, по желанию посолите и поперчите его. Подавайте готовое блюдо сразу же.