Производители скрывают правду о детском питании

«Неприятная полуправда, — продолжает собеседник „РГ“. — Возможно, ребенку полезно съесть завтрак, в котором много полезных веществ, злаков, но совсем не полезно употребить вместе с ними стакан сахара».

В связи с этим в Европе сейчас работают над тем, чтобы законодательно закрепить обязанность производителей писать на упаковках продуктов для детей не только о содержании полезных веществ, но и о повышенном содержании сахара, соли и так далее.

Подобная работа ведется и в России. Роскачество совместно с Минздравом разрабатывает проект по популяризации здорового питания. В опережающие стандарты для товаров, достойных государственного Знака качества, вводят дополнительные требования по количеству жиров, углеводов, соли, сахара, а также лишней «химии». Например, искусственных добавок, в том числе, консервантов и загустителей, без которых можно обойтись при производстве.

"И еще, в карточках товаров, которые мы исследовали, появятся дополнительные графы — о количестве соли, сахара в продукте, соответствует ли он нормам здорового питания. Эта информация о каждом протестированном пищевом продукте или напитке будет доступна на нашем сайте любому потребителю. Ведь наша главная задача, — говорит Протасов, — формировать в России класс умных потребителей, которые делают осознанный выбор".