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Названы лучшие марки томатного сока
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Названы лучшие марки томатного сока 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества томатного сока. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».
В рамках исследования эксперты изучили соки марок «Добрый», «Сады Придонья», «Просто!», «Каждый день», ABC, Santal и «4 сезона».
Специалисты не смогли выявить единственного победителя, поскольку все производители соблюдали необходимые нормы: по массовой доле сухих веществ, концентрации 5-гидроксиметилфурфурола (загрязняющего вещества).
В проверенных образцах не оказалось минеральных и посторонних примесей, пестицидов и консервантов. Авторы исследования отметили, что современные технологии позволяют делать соки без консервантов, поскольку продукт термически обрабатывается и разливается по асептическим упаковкам.
Только по одному показателю две марки из семи нарушили действующие в России стандарты. Технический регламент требует содержание мякоти не ниже восьми процентов. В соках Santal и «4 сезона» было зафиксировано 7,1 и 7,5 процента мякоти соответственно.
«Все это косвенно говорит о том, что производители использовали качественное исходное сырье. Правда, образцы «Добрый», «Просто!», «Каждый день» содержат добавленные соль и сахар. А ABC, Santal и «4 сезона» — добавленную соль. Это может стать минусом для тех, кто придерживается принципов здорового питания. А вот к вкусу образцов претензий не возникло! Все участники теста имеют вкус и запах, свойственные томатному соку», — говорится в сообщении «Росконтроля».
По итогам исследования организация рекомендовала к покупке все соки, кроме Santal и «4 сезонов». Их добавили в список товаров с замечаниями.
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