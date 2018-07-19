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РБК: в РФ могут запретить называть наименованиями из ГОСТов несоответствующие им продукты
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РБК: в РФ могут запретить называть наименованиями из ГОСТов несоответствующие им продукты 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство может запретить использовать названия, содержащиеся в ГОСТах, для продукции, которая не соответствует этим стандартам. Соответствующий законопроект в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение Минпромторг, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Пресс-служба Росстандарта подтвердила изданию подготовку запрета: его оформят как поправки в ФЗ-162 «О стандартизации». Они подразумевают «законодательный запрет на использование „придуманных“ наименований продукции для схожих товаров и допускающие использование таких названий только для продукции, соответствующей ГОСТу», — пишет РБК.
Росстандарт надеется снизить за счет этого долю «легального фальсификата». Под этим термином подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара с помощью использования традиционных названий.
Бороться с проблемой «легальной фальсификации» в сентябре прошлого года предложило Роскачество, по данным которого 19 из 23 наиболее популярных в РФ образцов молочного шоколада, выпущенного согласно техническим условиям производителя, носили названия из ГОСТа. А среди сыров, выпускаемых под наименованием «российский», которое также содержится в стандартах, только семь из 30 продуктов оказались сделанными по ГОСТу.
Сейчас «легальная фальсификация» формально не противоречит закону, поскольку обязательных требований к идентификации в большинстве категорий товаров нет, отмечает РБК.
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Женский форум  Ещё 25 источников 
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