Рецепт дня: Сациви в честь юбилея Вахтанга Кикабидзе

19 июля исполняется 80 лет артисту Вахтангу Кикабидзе . Чем не повод приготовить настоящее грузинское сациви?

Чтобы приготовить традиционную аутентичную курицу под орехово-сливочным соусом, вам понадобится жирная и откормленная тушка птицы. Соус должен быть густым и ароматным, в него принято макать кусочки лепешки или хлеба. И еще. Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь. Не нужно накладывать сациви порционно, каждый гость сам должен положить себе угощение из общей тарелки — так в Грузии принято.

Ингредиенты:

1 большая тушка курицы

2 головки репчатого белого лука

1 ст. л. муки

50 мл белого винного уксуса

100 г сливочного масла

соль и острый перец (количество перца зависит от желаемой остроты)

пучок кинзы и других трав, которые используются в кавказской кухне

1 ч. л. хмели-сунели и столько же кориандра

1/2 ч. л. шафрана

4 зубчика чеснока

1 стакан грецких орехов

зерна граната (для подачи)

1. Тушку вымойте, разрежьте на кусочки средней величины, выложите в кастрюлю, залейте небольшим количеством воды и отварите под крышкой минут 20.

2. Слейте и сохраните бульон, а кусочки курицы обмажьте размягченным сливочным маслом и запеките в разогретой до 190 градусов духовке до румяной корочки (минут 20).

3. Пока курица загорает в духовке, приготовьте соус: нашинкуйте лук и обжарьте его на сливочном масле. Как только он зазолотится, всыпьте муку, влейте бульон, в котором варилась курица, размешайте, чтобы не было комочков.

4. Смешайте мелко нарубленные орехи со специями, перцем и чесноком, соедините с соусом, посолите, в самом конце влейте уксус.

5. Курицу выньте из духовки, разделите на более мелкие кусочки, выложите в соус и дайте всем ингредиентам пожениться и слиться в экстазе или, говоря человеческим языком, потомите блюдо на небольшом огне минут 5–7.

За это время птица успеет пропитаться ореховыми маслами и вобрать в себя аромат специй и чеснока.

6. Переложите сациви на блюдо, посыпьте мелко нарубленными кинзой и травами. Можно украсить зернышками граната, будет красиво.

Ну и бокал саперави, киндзмараули или оджалеши — за здоровье великого актера, великого человека и грузина!

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