Самый сладкий праздник. Что приготовить в Международный день торта?

20 июля во многих странах мира отмечается Международный день торта. Зачинщиком этого праздника стало Королевство Любви — это сообщество людей (музыканты, кулинары, художники и прочие творческие натуры), целью которого является подавление дефицита любви во всем мире. Официально праздник зарегистрирован в 2011 году.

«I cake you!»

Впервые праздник начали отмечать в России, Украине, Израиле и США. Потом к ним присоединились страны всех континентов. В 2011 году был испечен огромный торт в знак дружбы между народами Земли. Помимо праздничной программы на Дне торта оказывают помощь и поддержку нуждающимся, поэтому на празднике обязательно проводятся разнообразные благотворительные акции.

В этот день принято угощать себя и друзей любимыми сладостями, в частности тортами. По введенному обычаю гости, стучащие в дверь, на вопрос хозяина дома «Кто там?» должны отвечать «I cake you!», что переводится как «Я к тебе с тортом» или «Я пришел к тебе с тортом».

Среди популярных мероприятий также выставки необычных тортов, ярмарка кулинаров, аукцион авторских фартуков, соревнования кондитеров, музыкально-кондитерское шоу, торжественный парад тортов, различные флешмобы.

Сам символ праздника организаторы обыгрывают в оригинальных вариациях. Например, дается задание «построить» торт из подручных материалов: бумаги, картона, ленточек и т. п. Обязательно включены в программу мастер-классы с неограниченным числом участников. Учредители Международного дня торта каждый раз приглашают СМИ, известных ведущих и звезд мирового уровня, чтобы устроить грандиозное шоу.

Каждый год организаторы выбирают отдельную тему празднования. В 2011 году праздник только стартовал, поэтому тема была простая: «Я к тебе с тортом» («I cake you!»). В дальнейшем она стала девизом Международного дня торта. В 2012 году День торта проводился по тематике космоса и всего, что с ним связано. По мнению учредителей космонавтика объединяет прогрессивных людей нашей планеты. В 2013 году темой праздника стали слова «Планета Любви» — тема проявления любви к окружающему миру. В 2014-м — «Парад Планет». Суть в том, что каждый человек, каждая организация, каждая страна — уникальны в своем роде, как отдельная планета. В 2015 году — «В гостях у Сказки». Тема 2016 года — «Путешествие во Времени». Это не доказано, но, возможно, история торта насчитывает около 4 000 лет. При заданной теме у кондитеров появилась уникальная возможность обратиться к истории и представить, какими были торты столетия назад. В 2017 году День торта проводился под девизом «Сад Любви». Основными элементами для украшения тортов стали цветы, растения, фрукты и ягоды.

В 2018-м была взята тема «Наше Кино». В 2011 году в Королевстве Любви придумали жанр Real Fantasy, представляющий собой сочетание игрового и документального кино. С тех пор в сообществе активно снимают фильмы в этом жанре. Так что 20 июля 2018 года кондитеры, кинематографисты, любители кино и тортов смогут отметить самый сладкий праздник в году по своим уникальным сценариям.

Споры о происхождении

Торт — десерт, который состоит из одного или нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт зачастую украшают кремом, глазурью, фруктами и т. п.

Коржи для тортов чаще всего изготовляются из бисквитного или песочного теста. В классическом варианте торт — это сочетание тонкого песочного коржа (он дает стабильное основание) и одного или нескольких бисквитных коржей. Реже при изготовлении тортов используют вафельные коржи и слоеное тесто.

По традиции торты делают округлой формы, но некоторые разновидности, а также торты заводского производства, выпекают в прямоугольных формах. Их нередко делят на части и продают в виде пирожных. В Италии популярны торты в виде полусферы.

Сложно назвать точное время появления тортов, но, вероятно, это произошло, когда люди научились перемалывать зерно и изготавливать муку. Популярностью торты начали пользоваться, когда повара стали использовать сахар. Тростниковый сахар из Индии добрался до арабских стран, где его смешивали со специями и приправами.

Кулинары Франции, Италии, Германии и других стран до сих пор спорят, в чьей стране был создан первый торт.

По одной из версий предок современного торта — сладкий пирог. Это выпечка традиционна для многих народов. В основном пироги подавали на свадьбу. Пока вымешивалось тесто и пекся пирог, было принято петь обрядовые песни, читать молитвы и заговоры. Это могли делать только семейные женщины, у которые уже состояли в счастливом браке. Такие манипуляции должны были принести счастье молодым.

По другой версии блюдо своему появлению обязано восточным сладостям. Их готовили из сходных ингредиентов, что и первые торты, да и выглядели они во многом одинаково.

Один из популярных европейских тортов, крокембуш, появился благодаря обычным булочкам. Этот торт похож на горку сладкой выпечки. Идея его приготовления посетила кондитера XVII века, который побывал на английской свадьбе и увидел, как жених и невеста по традиции целуются над пирамидой из булочек.

Корреспондент « АиФ Оренбург » однажды тоже придумал свой рецепт торта-пирога и в качестве бонуса делится с читателями рецептом.

Ингредиенты

Слой 1 и 3 — основаПесочное печенье — 250-270 гШоколад — 85-100 гСлой 2 — сырныйМягкий сыр — 200 гСахар — 60 гМолоко — 30 гЯйцо — 2 штСлой 4 — ягодныйМалина — 210 гВишня — 220 гСахар — 30 гМятный сироп — 60-70 г*

*можно заменить сироп на 30-35 г сахара.

Приготовление

Растолочь печенье в мелкую крошку. Растопить шоколад на водяной. Смешать печень и шоколад. Смешать и можно даже немного взбить сыр с сахаром, молоком и яйцами (в идеале это должны быть некрупные яйца). Вишня должна быть без косточек. Соединить ее с малиной в высокой сковородке, влить сироп и добавить сахар (можно взять больше, чем указано в рецепте, так как десерт получается не слишком сладким). Поставить на средний огонь и немного уварить. Масса не должна быть слишком жидкой. Когда она остынет, блендером измельчить до однородности. Затем лучше протереть массу через сито (не нужно брать очень мелкое), чтобы избавиться от семечек малины. По форме, смазанной маслом, распределить часть теста (шоколад–печенье). Слой должен быть 8–11 мм. Нужно сделать небольшие бортики. Сверху на основу выложить сырную массу и разровнять. На сыр равномерно положить еще один слой из шоколада и печенья. В конце распределить на крошку ягодную смесь, разровнять. Поставить в разогретую до 180° С духовку. Время приготовления будет зависеть от духовки, но 30–40 минут пирог в ней нужно будет продержать. Дальше все индивидуально. Главное, чтобы слои схватились, ушла лишняя жидкость, а также немного пропекся слой с яйцами. Так как все остальные слои были готовы к употреблению еще до запекания. Могут слегка подгореть края слоев с печеньем, будьте внимательны, проверьте пирог через 20–30 минут после помещения его в духовку.

Сейчас на календаре середина лета, ягодный сезон тоже в разгаре, поэтому в дополнение к предыдущему рецепту рекомендуем приготовить еще одно сладкое лакомство с не совсем традиционным набором ингредиентов.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 150 гКоричневый сахар — 150 гСливочное масло — 100 гЯйцо куриное — 2 штукиКонсервированный ананас — 1 банкаРазрыхлитель — 2 чайные ложкиВишня — 50 г Инструкция приготовления

1. Растопить сливочное масло. Необязательно до жидкого состояния, оно должно быть размягченным.

2. Взбить яйца с сахаром. Затем добавить масло и повторно взбить.

3. Ввести муку с разрыхлителем и снова тщательно взбить. Тесто не должно быть густым.

4. Если ананасы кольцами, то лучше их нарезать и добавить в тесто. Перемешать смесь.

5. Форму смазать маслом и влить в нее тесто. Сверху равномерно разложить вишню.

6. Поместить форму в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, затем снизить температуру до 180 градусов и печь еще 35 минут.

Совет: Если тесто получается слишком густое, можно добавить в него несколько столовых ложек сиропа из консервированных ананасов. Всегда добавляю 3–4 ложки.

Приятного аппетита!