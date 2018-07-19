Продукты, которые помешают спать

О том, что переедать на ночь вредно, знают, пожалуй, все. Однако лёгкий перекус за пару часов для сна можно себе позволить. Главное, избегать продуктов, после которых сон будет тяжёлым, а утро — недобрым.

1. Алкоголь. Бытует мнение, что спиртное помогает уснуть. Действительно, алкогольные напитки расслабляют, но вот качество сна будет заметно хуже, а утром могут появиться усталость и разбитость.

2. Жареное мясо. Мясо требует времени для переваривания, и пока процесс не завершится, заснуть не получится.

3. Сладости и мороженое. Десерты повышают содержание сахара в крови, а если запить их чаем или кофе, то кофеин окажет возбуждающее действие. Всё это отдалит засыпание.

4. Макароны. В макаронах велико содержание углеводов, поэтому они тоже вызовут повышение уровня глюкозы. Если добавить к пасте соусы и масло, то бессонница гарантирована.

5. Бобовые и фасоль. Эти продукты способствуют газообразованию и помешают спокойному сну.

6. Арбуз. Мякоть арбуза вкусна и содержит много полезных веществ, но в арбузе — 92% воды. Если перекусить увесистым куском арбуза перед сном, то что ночь превратится в сплошную беготню в туалет.