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11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь
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11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Возможно, нарезать быстро продукты — не самый необходимый навык. Но такое умение поможет немного облегчить жизнь, да и просто удивить знакомых.
Забудьте все, чему вас учили раньше. В этом выпуске вы найдете 11 лайфхаков для быстрой нарезки любимых продуктов.
Источник: AdMe.ru  1. Помидоры черри (cocojenalle)
Положите помидоры между двумя плоскими тарелками и проведите острым ножом. Такой прием также можно использовать для винограда.
2. Киви (womenshealthmag)
Киви можно не чистить, а есть ложкой, как из вазочки.
3. Мандарин (jewelpie)
Человек, который это придумал, — чертов гений!
4. Гранат (womenshealthmag)
Отрежьте верхушку и основание. Затем сделайте надрезы по бокам и разломите гранат на части.
5. Авокадо (womenshealthmag)
Авокадо, как и киви, можно есть ложкой.
6. Арбуз (youtube)
7. Чтобы было удобнее есть арбуз, отрежьте уголки от дольки.
8. Торт (youtube)
9. Вместо того чтобы отрезать кусок от торта, вырежьте центральную часть. Тогда оставшаяся часть не будет сохнуть.
10. Лайм (pinterest)
Таким образом вы выжмете максимальное количество сока из лайма.
11. Банан (gifsoup)
Вам больше не придется надкусывать банан, чтобы его почистить.
12. Лук (adreinneeats)
Не плачьте. У вас все получится.
13. Манго (imgflip)
Чистка манго. Уровень: бог.
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