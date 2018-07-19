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Овощи и фрукты в Болгарии стали еще дешевле
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Овощи и фрукты в Болгарии стали еще дешевле 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Согласно предоставленным данным, больше всего из овощей подешевели тепличные помидоры — их оптовая стоимость снизилась на 11,2%, до почти $0,8 за кг. Значительно упали цены и на тепличные огурцы — на 9,1%, до $1,1 за кг. Молодой картофель подешевел на 6,4%, до $0,4 за кило, сообщает Русская Болгария.
Самое значительно падение цен в плане фруктов и ягод коснулось арбузов и дынь: стоимость первых сократили на 24,5%, до $0,2 за кг, а вторые продавались по $0,6 за кило. Цены на яблоки упали на 3,5%, до $1 за кг, абрикосы стоили $1,1, а персики — $0,7 за килограмм.
Снизились цены и на другие продукты. К примеру, замороженное куриное мясо стало дешевле на 0,8% и теперь стоит $2,3/кг. Хотя сахар, наоборот — подорожал на 0,9%, до $0,6 за кило.
Кстати, недавно был назван лучший город для жизни в Болгарии.
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