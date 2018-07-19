Кекс с цуккини под лимонной глазурью

Пришло время кабачков, и у нас новая забота, что же из них можно приготовить новенького. Предлагаю попробовать кабачки в сладкой выпечке, именно они делают этот кекс таким сочным.

Для кекса потребуется:пшеничная мука — 150 г;соль — 4-5 г;ванильный сахар — 2 ч. ложки;корица — 1 ч. ложка;сахар — 150 г;цуккини — 1 шт. ;изюм — 150 г;яйцо куриное — 2 шт. ;масло оливковое — 125 мл;разрыхлитель — 1 ч. ложка;цедра лимона — 1 шт. ;сок лимона — 1 шт. ;сахарная пудра 150 г.

Приготовление Главный герой — цуккини Золотой ключикНатрем кабачок на крупной терке.

В миску просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить соль, сахар, корицу и ванильный сахар, перемешать всё.

Слегка взбиваем яйца.

Добавляем их в сухую смесьДобавляем их в сухую смесь.

Вливаем растительное масло, конечно, лучше взять оливковое, но можно и рафинированное подсолнечноеВливаем растительное масло, безусловно, лучше взять оливковое, но можно и рафинированное подсолнечное. Всё перемешиваем и добавляем цуккини.

Изюм, конечно, промыть и если он суховат, то предварительно замочить в воде.

Форму смазываем маслом и немного присыпаем мукой, выкладываем тесто.

Духовка должна быть разогрета до 170ºС, выпекается такой кекс долго, 60-80 минут, проверяем готовность, как всегда, с помощью деревянной палочки — готовый кекс не оставит на ней следов после прокола.

Кекс остудить до комнатной температуры, вынуть из формы и полить лимонной глазурью. Для глазури: снять цедру с лимона с помощью самой мелкой терки, выдавить сок и смешать его с цедрой и сахарной пудрой. Полить кекс.