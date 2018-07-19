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Топ-10 продуктов, которые помогут похудеть
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Топ-10 продуктов, которые помогут похудеть 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Какие привычные нам продукты способствуют похудению, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
В одном из профильных научных изданий опубликован список продуктов-жиросжигателей. На первом месте оказался артишок — ученые выяснили, что он выводит лишнюю жидкость и помогает избавиться от холестерина. О том, какие еще привычные нам продукты способствуют похудению, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Ананас
В ананасе содержится бромелайн — фермент, обладающий мощными расщепляющими свойствами и улучшающий деятельность поджелудочной железы. Ананас можно употреблять, например, с шашлыком, чтобы ускорить усвоение жирного мяса. К сожалению, белок этот фермент расщепляет намного эффективнее, поэтому к употреблению ананасов стоит отнестись с осторожностью — есть риск снизить вес за счет уменьшения мышечной, а не жировой массы.
Черника
Черника, как и многие другие ягоды, содержит клетчатку, которая помогает организму вывести излишки неусвоившихся жиров, препятствуя их отложению под кожу. Также в ней присутствуют антиоксиданты, которые замедляют старение, сохраняя таким образом функциональность поджелудочной железы и пищеварительных органов. Благодаря этому свойству черники организм дольше способен качественно перерабатывать и усваивать пищу.
Корица
Корица, как и другие специи, стимулирует выработку гормонов удовольствия. Это свойство делает ее безвредной заменой сахару, благодаря чему можно есть десерты с корицей, употребляя при этом меньшее количество быстрых углеводов. Кроме того, в корице содержатся антиоксиданты.
Мы настолько привыкли к этому веществу, что часто пренебрегаем его свойствами. А зря — вода участвует во всех обменных процессах, и, употребляя один-два глотка каждые полчаса, можно ускорить вывод вредных веществ и усвоение полезных.
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