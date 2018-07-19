Почему Ханой действительно классный город, даже в самую сильную жару

В столице Вьетнама продаётся много классических натуральных напитков домашнего приготовления, которые вкуснее, полезнее для здоровья и существенно дешевле безалкогольных напитков известных марок

Этим летом в столице установилась необычно жаркая погода и самый популярный совет, как пережить жару — это пить много жидкости.

В Ханое следовать этой рекомендации не только просто, но ещё и очень вкусно, так как в городе предлагается широкий ассортимент классических летних фруктовых напитков, приготовленных из небольших съедобных фруктов, которыми коренные жители утоляют жажду уже много лет, и которые продаются на каждом углу в уличных кафе, ресторанах, и просто в киосках на розлив.

«Натуральные напитки очень легко приготовить. Сначала вы должны подготовить сахарный сироп, полностью растворив сахар в воде. Затем вы кладете в получившийся сироп фрукты, разливаете получившуюся смесь по банкам и даёте настояться как минимум в течении двух недель»,

— сказал Mai, владелец магазина, который занимается производством традиционных напитков уже последние 10 лет.

«Некоторые из этих фруктов легко найти на деревьях, растущих вдоль старых дорог Ханоя. Они свежие и их можно свободно собирать», — сказал Mai.

Сок драконтомелона

Дракотонмелоны, или sau, можно собирать только летом, и растут они на очень высоких деревьях на улицах столицы. Корзина дракотонмелона стоит около 50 000 VND (2,16 USD).

Маленькие зеленые фрукты на вкус очень кислые и их трудно есть просто так, но после того, как он пропитается сахарным сиропом и имбирем в течение нескольких недель, из него получается напиток, который вкуснее и дешевле любого лимонада.

На чашку напитка возьмите ложку или две (по вкусу) сиропа, добавьте воды и льда, и от вашей жажды не останется и следа. Иногда, для большего вкуса, можете откусывать по кусочку от плодов на дне стакана. Для придания напитку своеобразного аромата его украшают свежими цветами жасмина.

Сладкий и соленый абрикосовый сок Абрикосовый сок — любимый напиток в Ханое уже много лет. Фрукт не очень сочный и имеет слегка сладкий, терпкий вкус. Сегодня этот напиток становится все труднее найти, так как мало кто его продает.

После замачивания в сахарном сиропе абрикосы становятся хрустящими и сладкими. Чашка этого сока абрикоса не только утолит летнюю жажду, но и снимет усталость ног у путешественников.

Соленая версия, конечно, очень отличается по вкусу. Добавление морской соли в сахарный сироп также меняет текстуру фруктов. Однако смесь совершенно восхитительна.

Сок тамаринда

Фрукты тамаринда настолько кислые, что их используют в качестве специй во многих блюдах. В Ханое, однако, тамаринд становится еще одним средством для утоления жажды.

Как и другие напитки, тамаринд замачивают в сахарной смеси в течение нескольких недель, но количество сахара увеличивают, чтобы смягчить чрезвычайно кислый вкус фруктов. Воды в готовый напиток тоже добавляют больше, чем в другие напитки.

Удовольствие от бокала сока тамаринда не будет полным, если не посыпать его сухими засахаренными кокосами сверху. Смешайте все ингредиенты вместе, зачерпните ложку сладкого тамаринда с хрустящим кокосом и почувствуйте уникальный вкус этого микса.

Тутовый сок Шелковицу собирают в больших пригородных садах Ханоя, а затем доставляют в центральные супермаркеты и уличным торговцам, которые продают её примерно по 25 000 VND (1,08 USD) за килограмм.

Тутовая ягода не очень сладкая, но у неё приятный аромат, а, чуть подсластив, вы получите отличный летний напиток.

Обязательно тщательно промойте ягоды перед приготовлением сиропа, ведь они легко ферментируются и приобретают характерный привкус алкоголя, что многим может не понравится. Сироп лучше всего использовать в течении месяца с момента приготовления.

Ко всем перечисленным напиткам идеально подойдут всем нам знакомые с детства жареные семечки подсолнечника.

Цены на эти аутентичные напитки варьируются от 10 000 до 25 000 VND (0,43-1,08 USD) за бокал и 0,43 USD за блюдце семечек.