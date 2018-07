10 продуктов, которые подделывают чаще всего. И мы их покупаем каждый день

Обычно о фальсификации думают как о преступлении, которое связано с подделкой денег. Но помимо этого фальсифицируют еще и продукты питания, которые мы можем купить совершенно случайно. И речь даже не о черном рынке — эти продукты лежат на полках вашего же супермаркета.

Например, в США оборот рынка фальсифицированных товаров превышает 650 миллиардов долларов в год, что составляет 7 процентов от оборота мировой торговли ежегодно. Расскажем, какие продукты чаще всего могут оказаться подделкой и как избежать покупки суррогатов.

Зеленый горошек

Фальсифицированный горох — это смесь из соевых бобов, снежного горошка, красителей и метабисульфита натрия. Последний, кстати, запрещен к употреблению во многих странах из-за высокого риска развития онкологических заболеваний и возможного нарушения метаболизма.

Как не купить подделку?

Покупать горошек проверенных производителей, которые указывают регион происхождения продукта. Слишком яркий, неестественный цвет говорит о том, что при производстве в горошек добавили краситель.

Корица

Да, жизнь никогда не будет прежней: то, что мы считали корицей, на самом деле кассия. Кассия — дешевый аналог знаменитой пряности, продается повсеместно под видом корицы, имеет другой запах, а главное, она опасна для здоровья (ароматические соединения, содержащиеся в кассии, могут вызывать мигрень).

Для производства настоящей корицы используется тонкий внутренний слой коры вечнозеленого дерева, которое растет только на Шри-Ланке и в Западной Индии. А кассию добывают из коры деревьев, растущих в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

Как не купить подделку?

Чаще всего на упаковке с «правильной» корицей написано Cinnamomum verum, а кассия маркируется как Cinnamomum aromaticum.

Палочки настоящей корицы очень хрупкие, светлые, а на срезе напоминают свиток папируса из тонких листиков. Кассия — довольно жесткие трубочки из коры ярко-коричневого цвета.

Черника

Если вы покупаете что-то со вкусом черники или хотя бы с цветом, то можете быть уверены: в большинстве случаев настоящих ягод там нет. За ягоду выдают смесь из крахмала, гидрогенизированного масла, красителей и ароматизаторов.

Как не купить подделку?

Читайте состав. Присутствие в списке ингредиентов красителя индиготина (Е132) говорит о том, что черники в продукте, скорее всего, нет. Ну или покупайте ягоды черники и добавляйте их сами.

Минеральная вода

Минеральная вода — это уникальный продукт, вода из источника с содержанием различных минералов, таких как соль и сернистые соединения. И в процессе производства и последующего розлива она не подвергается никакой обработке и попадает в бутылку прямо из источника. Благодаря этому сохраняются ее целебные свойства.

Тогда как фальшивая минералка — это смесь водопроводной воды, йода и соли. И вполне может грозить проблемами со здоровьем из-за отсутствия контроля качества.

Как не купить подделку?

На идеальной бутылке минеральной воды указан источник ее происхождения и приведены точные назначения по употреблению и применению (например, гастрит, болезни почек).

Обязательно обратите внимание на то, чтобы этикетка была ровной, шрифт на ней — четким, а крышка — плотно завинчена.

Взбитые сливки

Некоторые производители взбитых сливок при производстве обходятся вообще без сливок. В 1966 году американский химик Уильям Митчелл изобрел заменитель взбитых сливок, который состоял из кокосового масла, кукурузного сиропа, натурального ароматизатора и загустителей. Впрочем, молоко там тоже есть — правда, совсем немного. У такой разновидности сливок, конечно, есть свои преимущества: они не опадают, выглядят здорово и начинающему кулинару работать с ними легко. Но истинные ценители сразу замечают подмену.

Как не купить подделку?

На этикетке баллончика со взбитыми сливками первую строку должно занимать слово «сливки», а не «растительные жиры» или «сахар».

Производители поддельных сливок любят лукавить: изображая сливки на упаковке, в названии они скромно указывают «молочный продукт», «взбитый крем». Обращайте внимание на слова — здесь они действительно имеют значение.

Морские гребешки

Морской гребешок — это двустворчатый моллюск и ужасно дорогой деликатес, но мало кто знает, как он выглядит. Тут гурманов и подстерегают нечестные продавцы, которые выдают за гребешки рыбный фарш, мясо ската, морского конька и даже акулы. Иногда под видом морского гребешка в ресторанах подают ледяной гриб в составе салатов.

Ледяной гриб (Tremella fuciformis)

Как не купить подделку?

На 100 процентов подлинный морской гребешок — только в раковине. Заменить и подделать его невозможно.

Замороженные гребешки должны быть светло-розового или бежевого цвета.

А вот то, что подделывают икру, знают, пожалуй все. Причем подделывают самую разную — икру летучей рыбы (тобико) заменяют икрой мойвы, а предварительно покрашенная икра щуки часто выдается за самую дорогостоящую — черную. На вкус отличить не так просто, разве только специалистам.

Чаще всего подделывают красную икру. Ненастоящая красная икра — это смесь желатина, рыбного бульона, растительного масла и красителя. Еще в магазинах можно увидеть суррогатную красную икру, которую делают из водорослей, правда, ее стоимость настолько невелика, что перепутать такую икру с настоящей очень трудно.

Как не купить подделку?

Настоящая черная икра не должна быть идеальной — все икринки разного размера.

Икра летучей рыбы, тобико, немного крупнее икры мойвы.

Если красная икра липнет к зубам, плохо лопается и имеет резкий рыбный запах — увы, это подделка.

Клей для мяса

A post shared by Neimad Senoj (@truth_n_logic) on Apr 24, 2018 at 12:29am PDT Большинство производителей не любит расставаться с отходами производства — ведь чем больше отходов, тем больше убытков. Поэтому химики изобрели чудесную штуку, которая называется трансглутаминаза — проще говоря, клей для мяса. С помощью ловкости и трансглутаминазы сотня разрозненных мясных обрезков превращается во вполне симпатичный кусок или стейк.

Однако применение трансглутаминазы совсем не безобидно. Несмотря на то что это вполне органический компонент (вырабатывается в организме человека и животных), злоупотребление им может привести к аллергии, пищевым расстройствам и целиакии — аутоиммунному заболеванию, при котором нарушается всасывание жиров, витаминов, железа и кальция.

Как не купить подделку?

Приобретайте фермерские продукты проверенных производителей, воздерживайтесь от употребления полуфабрикатов и переработанных продуктов. Склеенное мясо легко отличить по неестественным линиям соединения кусков.

Котлета для бургера

В XXI веке котлета для бургера перестала быть просто фаршем, и теперь над созданием заменителей мяса трудятся очень крутые компании. Так, в 2016 году компания Impossible Foods представила заменитель говядины на основе генетически модифицированных дрожжей, текстурированной пшеницы и картофельного крахмала. Причем отличить этот фарш от натурального нелегко — а уж в составе бургера и подавно. К тому же часто котлеты для бургеров делают из сои и других бобов так здорово, что потребителю они кажутся лучше настоящих.

Как не купить подделку?

Ответ очевиден: делать бургеры самостоятельно и избегать фастфуда.

Копченые продукты

Натуральное копчение — процесс долгий и трудоемкий, поэтому производители все чаще используют «жидкий дым». Сразу стоит отметить: копченые продукты неполезны для здоровья (неважно, каким способом это копчение проводилось) и употреблять их нужно не чаще пары раз в месяц.

Никаких убедительных доказательств вреда от «жидкого дыма» исследователи до сих пор не нашли, но некачественные заменители и передозировка этого продукта при копчении могут привести к отравлению.

Как не купить подделку?

Копченое мясо или рыба должны быть сухими, не слишком ярко окрашенными. Цвет всей поверхности должен быть ровным, без темных пятен и просветлений.