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«Еда на ночь»: Игнат Куликов в гостях у «Еды»
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«Еда на ночь»: Игнат Куликов в гостях у «Еды» 

Eda.ru 48 минут назад
Фото: Eda.ru
Каждую неделю мы выходим в прямой эфир на нашей странице в «Одноклассниках» с передачей «Еда на ночь» — приглашаем на нашу кухню хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов. На этот раз к нам в гости пришел Игнат Куликов, шеф московского ресторана Dante, — и готовил он из баклажанов два блюда из своего меню. Первое — довольно долгая, но очень вкусная вариация имам-баялды: баклажан в пряном томатном соусе с фалафелем и моцареллой. А второе — очень быстрый теплый салат из хрустящих, зажаренных во фритюре кусочков баклажана, спелых помидоров и сладкого соуса чили. Рецепты, как всегда, — под видео. Печеный баклажан с фалафелем
Салат с хрустящими баклажанами и соусом свит-чили
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