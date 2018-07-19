«Еда на ночь»: Игнат Куликов в гостях у «Еды»

Каждую неделю мы выходим в прямой эфир на нашей странице в «Одноклассниках» с передачей «Еда на ночь» — приглашаем на нашу кухню хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов. На этот раз к нам в гости пришел Игнат Куликов, шеф московского ресторана Dante, — и готовил он из баклажанов два блюда из своего меню. Первое — довольно долгая, но очень вкусная вариация имам-баялды: баклажан в пряном томатном соусе с фалафелем и моцареллой. А второе — очень быстрый теплый салат из хрустящих, зажаренных во фритюре кусочков баклажана, спелых помидоров и сладкого соуса чили. Рецепты, как всегда, — под видео. Печеный баклажан с фалафелем

Салат с хрустящими баклажанами и соусом свит-чили