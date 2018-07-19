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Каких сладостей стоит опасаться за рулем
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Каких сладостей стоит опасаться за рулем 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
Британская компания по прокату автомобилей All Car Leasing назвала десерты, после которых водители могут не пройти тест на алкоголь.
Выяснилось, что за руль нельзя садиться после двух порций пирожного тирамису, в составе которого присутствует коньяк и ликер «Амаретто». После этого десерта количество алкоголя в организме автомобилиста превышает норму, допустимую в ряде европейских стран, а также в Великобритании и Шотландии. В списке запретов также указаны сливочный десерт с вишней-амаретто и рождественский пудинг, в рецепте которого может присутствовать коньяк, херес, виски либо ром.
"Опасными" считаются и соусы — в особенности те, которые подаются горячими. Например, винный соус Марсала, который подается с мясными блюдами. В список попал даже апельсиновый сок, так как апельсины могут быть подвержены ферментации.
Для того, чтобы оценить концентрацию алкоголя в крови, а также определить время выведения спирта из организма, существуют специальные онлайн-калькуляторы. В них учитываются вес и пол водителя, а в некоторые встроена информация о допустимом содержании алкоголя в организме водителя в разных странах мира.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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