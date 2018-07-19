Яйца пашот, сырники и чиабатта: чем позавтракать в День города в Калининграде

Городские рестораны предложат в воскресенье, 22 июля, специальное меню «Завтрак по-калининградски» в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-атташе оргкомитета праздника Оксана Акмаева.

Меню завтрака — решение каждого заведения. Цена на каждый завтрак фиксированная — 150 рублей. За эти деньги будут предлагаться:

— в «Патиссон Markt» — геркулесовая каша на цельном молоке со сливочным маслом, американо, творожное печенье с шоколадом, вода с лимоном и мятой;

— в «Круассан-кафе» — яйцо-пашот «Бенедикт» или сырники, американо или капучино;

— во всех «Пармезанах» и «Пеперончино» — хрустящие тосты чиабатты с яйцом пашот, золотистым беконом и микс-салатом, а также стакан домашнего морса;

— во всех «Табаско», «Монте-Капучино» и на веранде «Москва-Берлин» (возле ТЦ «Кловер») — домашний йогурт с мюсли и свежими ягодами, каша, или омлет, или яичница, сырники или блинчики, а также кофе или чай;.

— во всех пекарнях Konigsbacker — любой горячий напиток стандартного размера и любой десерт;

— во всех Port-o-coffee — бейгл с омлетом, беконом и сыром чеддер, а также напиток на выбор: эспрессо, американо, капучино, латте, какао или чай;

— в Zotler — овсяная каша с изюмом, слоёный конвертик с фруктовой начинкой и чай или кофе;

— в Resto-Presto — сырники со сметаной, любые кофе или чай;

— «У Гашека» — овсяная каша с изюмом, слоёный конвертик с фруктовой начинкой, чай или кофе.

Программа праздничных и развлекательных мероприятий в День города — в материале «Клопс».