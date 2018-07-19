Ещё
Яйца пашот, сырники и чиабатта: чем позавтракать в День города в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яйца пашот, сырники и чиабатта: чем позавтракать в День города в Калининграде 

Клопс.Ru 40 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Городские рестораны предложат в воскресенье, 22 июля, специальное меню «Завтрак по-калининградски» в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-атташе оргкомитета праздника Оксана Акмаева.
Меню завтрака — решение каждого заведения. Цена на каждый завтрак фиксированная — 150 рублей. За эти деньги будут предлагаться:
— в «Патиссон Markt» — геркулесовая каша на цельном молоке со сливочным маслом, американо, творожное печенье с шоколадом, вода с лимоном и мятой;
— в «Круассан-кафе» — яйцо-пашот «Бенедикт» или сырники, американо или капучино;
— во всех «Пармезанах» и «Пеперончино» — хрустящие тосты чиабатты с яйцом пашот, золотистым беконом и микс-салатом, а также стакан домашнего морса;
— во всех «Табаско», «Монте-Капучино» и на веранде «Москва-Берлин» (возле ТЦ «Кловер») — домашний йогурт с мюсли и свежими ягодами, каша, или омлет, или яичница, сырники или блинчики, а также кофе или чай;.
— во всех пекарнях Konigsbacker — любой горячий напиток стандартного размера и любой десерт;
— во всех Port-o-coffee — бейгл с омлетом, беконом и сыром чеддер, а также напиток на выбор: эспрессо, американо, капучино, латте, какао или чай;
— в Zotler — овсяная каша с изюмом, слоёный конвертик с фруктовой начинкой и чай или кофе;
— в Resto-Presto — сырники со сметаной, любые кофе или чай;
— «У Гашека» — овсяная каша с изюмом, слоёный конвертик с фруктовой начинкой, чай или кофе.
Программа праздничных и развлекательных мероприятий в День города — в материале «Клопс».
Клопс.Ru: последние новости
Производителей обязали маркировать продукты с заменителями молочного жира В Калининграде предприниматели за полгода заплатили 230 тысяч рублей штрафов за некачественную молочку В Калининграде нашлась 14-летняя школьница, пропавшая во вторник
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судзиловская показала фото в откровенном бикини12
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Бузову чуть не снесло волной в Турции22
Как живут вдовы знаменитостей
Названы лучшие марки томатного сока11
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение